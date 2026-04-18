Thắng sốc U17 Thái Lan, U17 Lào giành vé vào bán kết trong ngỡ ngàng

Ở lượt trận thứ hai bảng B giải U17 Đông Nam Á, U17 Thái Lan đã thua sốc với tỷ số 0-1 trước U17 Myanmar. Chính vì vậy, họ buộc phải giành chiến thắng trước U17 Lào ở lượt trận cuối vào chiều 18/4 để cạnh tranh tấm vé vào bán kết.

U17 Lào thắng sốc U17 Thái Lan để giành vé đi tiếp (Ảnh: FAT).

Thế nhưng, “Voi chiến” lại khiến tất cả thất vọng. Sau 90 phút thi đấu, họ đã thua ngược với tỷ số 2-3 trước U17 Lào. Kết quả này khiến cho U17 Thái Lan phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Trong khi đó, U17 Lào đã giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng B với 7 điểm. Chiến thắng của U17 Lào trước U17 Thái Lan được xem là kết quả gây sốc nhất giải đấu (tính tới ngày 18/4).

Bước vào trận đấu này, U17 Thái Lan và U17 Lào đã nhập cuộc đầy hứng khởi. Hai đội liên tiếp tạo ra cơ hội về phía khung thành của nhau. U17 Thái Lan đã có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 15 với pha lập công của Viphusit sau pha dứt điểm tuyệt đẹp vào góc chữ A.

Trong những phút tiếp theo, U17 Lào thi đấu nỗ lực nhưng họ không thể tạo ra khác biệt. Tuy nhiên, sang hiệp 2, những nỗ lực của đội bóng xứ Triệu voi đã phát huy tác dụng. Phút 54, Anoulak thực hiện cú sút phạt cầu âu, thủ môn U17 Thái Lan thi đấu mất tập trung và bị thủng lưới.

Dù hai lần vượt lên dẫn trước nhưng U17 Thái Lan vẫn thất bại trước U17 Lào (Ảnh: FAT).

Phút 66, U17 Thái Lan lại vượt lên dẫn trước 2-1. Sau sai lầm không bắt dính bóng của thủ môn U17 Lào, Kouakou đã băng vào dứt điểm cận thành, tung lưới đối phương.

Tuy nhiên, tinh thần thi đấu của U17 Lào thực sự khiến nhiều người nể phục. Phút 72, hàng thủ của U17 Thái Lan thi đấu thiếu tập trung, tạo điều kiện cho Sisombat băng xuống đối mặt với thủ môn. Cầu thủ này đã không mắc sai lầm san bằng tỷ số 2-2.

Chưa dừng ở đó, phút 77, Sisombat lại tiếp tục sắm vai người hùng khi dứt điểm thành bàn ở góc gần, nâng tỷ số lên 3-2.

Trong những phút cuối, U17 Lào chủ động giảm nhịp độ trận đấu. U17 Thái Lan dồn lên nhưng không tạo ra nhiều khó khăn cho hàng thủ của đối phương. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về U17 Lào.

Ở trận đấu cùng giờ, U17 Myanmar bất ngờ chịu thất bại 1-2 trước U17 Philippines. Kết quả này khiến U17 Myanmar hết hy vọng đi tiếp. Họ xếp thứ hai bảng B với 4 điểm nhưng kém U17 Singapore trong bảng xếp hạng của các đội nhì bảng.