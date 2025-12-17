Đánh bại Indonesia, tuyển nữ Thái Lan giành HCĐ SEA Games 33

Trận đấu diễn ra với thế trận chủ động của tuyển nữ Thái Lan, nhờ sự vượt trội về đẳng cấp, đội chủ nhà không chỉ cầm bóng phần lớn thời gian thi đấu mà còn cho thấy sự sắc bén trong các phương án tấn công.

Pismai Sonsai cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng mở tỷ số (Ảnh: Thairath).

Thế trận một chiều được thiết lập ngay từ những phút đầu tiên khi các cô gái đội chủ nhà đẩy cao đội hình, nắm quyền kiểm soát trận đấu. Trước sức ép nghẹt thở, các cầu thủ Indonesia buộc phải lùi sâu, co cụm phòng ngự và hoàn toàn bế tắc trong khâu phản công suốt 10 phút đầu trận.

Phút 17, từ chấm phạt góc, hậu vệ Sunisa của Thái Lan tung ra quả tạt đầy khó chịu xoáy thẳng vào khu vực cấm địa. Thủ môn bên phía Indonesia có pha băng ra thiếu dứt khoát, khiến bóng bật ra ngay tầm chân đối phương.

Không bỏ lỡ cơ hội, Pismai Sonsai ập vào cực nhanh, tung cú đá bồi cận thành chính xác, mở tỷ số cho đội chủ nhà trong tiếng hò reo của khán giả chủ nhà.

Tiếp đà hưng phấn sau bàn mở tỷ số, Thái Lan hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với lối đá pressing (gây áp lực) tầm cao nghẹt thở. Dù bỏ lỡ không ít cơ hội ngon ăn, các cô gái xứ Chùa Vàng vẫn kịp nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 45, trước giờ nghỉ giải lao.

Tuyển nữ Thái Lan xuất sắc giành HCĐ sau khi đánh bại Indonesia (Ảnh: Thairath).

Bước sang hiệp hai, dù rất nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng rút ngắn cách biệt, các cô gái Indonesia vẫn hoàn toàn bất lực trước lối chơi kỷ luật và kín kẽ của đội chủ nhà Thái Lan.

Thậm chí, Indonesia còn suýt nhận thêm bàn thua ở phút 60 khi để Jiraporn đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, cầu thủ của Thái Lan lại đưa bóng vọt xà và tình huống cũng không được công nhận do việt vị.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 cho đội tuyển nữ Thái Lan, qua đó các cô gái xứ Chùa Vàng chính thức đoạt tấm huy chương đồng tại SEA Games 33. Đây là lần thứ 4 trong lịch sử họ cán đích ở vị trí thứ ba, nối tiếp thành tích tại các kỳ đại hội năm 2003, 2005 và 2023.