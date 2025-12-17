Chiến thắng tuyệt đối, nữ lực sĩ Thái Lan gây sốt với màn ăn mừng dễ thương

Chiều 17/12, các nội dung chung kết môn cử tạ SEA Games 33 tiếp tục diễn ra sôi động tại Nhà thi đấu Trường Thể thao Chonburi (Thái Lan), thu hút sự chú ý với những màn tranh tài quyết liệt của các vận động viên.

Mở đầu chương trình thi đấu là các nội dung chung kết hạng 77kg nữ và trên 77kg nữ, trong đó đội tuyển Việt Nam có đại diện góp mặt là Nguyễn Thị Phượng ở hạng 77kg nữ.

Nguyễn Thị Phượng (hạng 77kg nữ) là người mở màn cho đội tuyển Việt Nam ở phần thi cử giật, khi cô thi đấu đầy tự tin và dễ dàng hoàn thành mức tạ đăng ký 75kg.

Tuy nhiên, ở lần đăng ký tiếp theo với mức tạ 90kg, Nguyễn Thị Phượng chưa thành công và buộc phải chờ đến lượt nâng thứ ba mới hoàn thành.

Ở nội dung cử đẩy, Phượng cũng chỉ thành công ở mức đăng ký đầu tiên 96kg. Kết thúc phần nội dung thi của mình với mức tổng cử 185.

Ở hạng cân 77kg nữ, lực sĩ chủ nhà Thái Lan đạt tổng cử cao nhất 214kg (94kg cử giật, 120kg cử đẩy) để xuất sắc giành HCV. Nguyễn Thị Phượng xếp ở vị trí thứ ba chung cuộc và mang về tấm HCĐ cho đội tuyển Việt Nam.

Niềm hy vọng giành HCV tiếp tục được đặt vào lực sĩ Phasiro ở hạng cân trên 77kg. Cô thi đấu tự tin, dễ dàng hoàn thành mức tạ đăng ký lần đầu 93kg và lần hai 105kg ở phần cử giật. Tuy nhiên, ở lần đăng ký thứ ba với mức 110kg, Phasiro đã không thành công.

Ở phần thi cử đẩy, Phasiro thể hiện sức mạnh vượt trội khi xuất sắc hoàn thành cả ba mức tạ đăng ký, trong đó mức tốt nhất là 140kg. Chung cuộc, cô đạt tổng cử 245kg.

Tuy nhiên, lực sĩ chủ nhà thi đấu đầy tự tin và ổn định, xuất sắc hoàn thành toàn bộ các lượt đăng ký ở cả hai nội dung cử giật và cử đẩy, qua đó đạt tổng cử 258kg (113kg cử giật, 145kg cử đẩy) để giành vị trí cao nhất.

Phasiro chung cuộc xếp ở vị trí thứ hai tại hạng cân trên 77kg, giành tấm HCB cho đội tuyển Việt Nam.

Nữ lực sĩ người Thái Lan tỏ ra vô cùng phấn khích sau khi đạt thành tích cao nhất. Cô ăn mừng đầy dễ thương khi chụm tay tạo hình trái tim, đáp lại sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả chủ nhà trên khán đài.

Cử tạ Thái Lan thi đấu vượt trội khi giành trọn 2 tấm HCV ở cả hai nội dung 77kg nữ và trên 77kg nữ. Trong khi đó, đội tuyển cử tạ Việt Nam ở 2 nội dung này chỉ giành được với 1 HCB và 1 HCĐ.