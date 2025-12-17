Cạnh tranh với Thái Lan, điền kinh Việt Nam gây tiếng vang ở SEA Games 33

"Việt Nam về nhì với khoảng cách rất sít sao, giành được 12 HCV, 12 huy chương bạc (HCB) và 11 huy chương đồng (HCĐ), chỉ kém Thái Lan 1 HCV. Điều này phản ánh sự cạnh tranh khốc liệt và chất lượng của điền kinh ở Đông Nam Á", tờ Siam Sport bình luận về cuộc so tài ở môn điền kinh tại SEA Games 33 sau khi môn thể thao này chính thức khép lại vào ngày 16/12.

Các VĐV Lê Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh giành HCV nội dung 4x400m nữ (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Nhận định của tờ báo Thái Lan cũng đã nhấn mạnh thành công của điền kinh Việt Nam tại Đại hội thể thao Đông Nam Á ở môn thể thao đòi hỏi nỗ lực ý chí kiên cường cao nhất của từng cá nhân và tập thể để giành được đỉnh vinh quang.

Từ những tấm HCV thuyết phục đến những tấm HCV khiến Đông Nam Á giật mình

Tại SEA Games 33, đoàn thể thao nước chủ nhà Thái Lan dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương ở môn điền kinh, khi nhiều hơn Việt Nam 1 tấm HCV nhưng lại kém chúng ta 5 tấm huy chương các màu. Thành tích của điền kinh Việt Nam cũng bỏ xa Indonesia ở vị trí thứ 3 tới 15 tấm huy chương và hơn xứ vạn đảo tới 3 HCV.

Không chỉ gây kinh ngạc về số HCV giành được, điều khiến Việt Nam nhận được sự ngưỡng mộ của cả Đông Nam Á chính là những tấm HCV mà các đoàn thể thao khác dù thèm muốn cũng bất lực để cạnh tranh khi Việt Nam đã thống trị các nội dung này suốt nhiều kỳ SEA Games gần đây.

Nguyễn Thị Oanh giành HCV chạy 5.000m ở SEA Games 33

Minh chứng rõ nét nhất là cú hat-trick HCV của Nguyễn Thị Oanh ở các cự ly chạy 5.000m, 10.000m, 3.000m vượt chướng ngại vật. Chỉ tính riêng cự ly chạy 3.000m vượt chướng ngại vật, Nguyễn Thị Oanh đã thống trị cả 4 kỳ SEA Games liên tiếp, từ SEA Games 30 đến SEA Games 33 mà không có một đối thủ nào ở Đông Nam Á có thể ngăn cản.

Có một chi tiết thú vị, là ở nội dung chạy 1.500m, Nguyễn Thị Oanh đã rút không đăng ký thi đấu để nhường cơ hội giành HCV cho người đồng đội là Bùi Thị Ngân. Việc Nguyễn Thị Oanh rút lui là nằm trong toan tính "vừa hợp lý vừa nhân văn" của ban huấn luyện đội tuyển điền kinh.

Nói là hợp lý, bởi vì chúng ta tự tin ở cự ly chạy 1.500m nữ, các VĐV Việt Nam vẫn là "vô đối" tại Đông Nam Á (thực tế chứng minh Bùi Thị Ngân giành HCV, còn VĐV Nguyễn Khánh Linh giành HCB ở cự ly chạy 1.500m tại SEA Games 33). Nói là nhân văn, bởi chỉ có Nguyễn Thị Oanh rút lui thì các VĐV trẻ mới có cơ hội giành chiến thắng và là cách để động viên các VĐV trẻ tiếp tục kế thừa.

Ví như ở cự ly chạy 5.000m và 10.000m, chúng ta có VĐV trẻ Lê Thị Tuyết cũng đã thể hiện vô cùng xuất sắc, nhưng cuối cùng vẫn chỉ về nhì ở cả hai cự ly này khi không thể vượt qua đàn chị sinh năm 1995 của mình. Ở nội dung chạy 3.000m vượt chướng ngại vật, VĐV Đoàn Thu Hằng dù rất xuất sắc nhưng vẫn chỉ về nhì khi chứng kiến đàn chị Nguyễn Thị Oanh bứt tốc như xé gió ở khoảng 200m cuối cùng.

Nguyễn Thị Oanh đi vào lịch sử SEA Games, giành HCV cự ly chạy 10.000m nữ

Trở lại câu chuyện điền kinh Việt Nam gây ấn tượng ở Đông Nam Á, không chỉ là những tấm HCV vô cùng thuyết phục của Nguyễn Thị Oanh mà còn những tấm HCV khiến giới chuyên môn và bản thân các VĐV cũng phải giật mình.

Đó là câu chuyện chinh phục mức xà 1m86 nội dung nhảy cao nữ của VĐV trẻ Bùi Thị Kim Anh để giành tấm HCV gây sửng sốt không chỉ với Đông Nam Á mà còn với cả ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Nguyễn Thị Oanh giành HCV nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ

Chia sẻ với Dân trí, HLV Nguyễn Mạnh Hiếu tiết lộ, trước khi tham dự SEA Games 33, mức xà cao nhất mà Kim Anh chinh phục được ở giải quốc gia là 1m77 và cô cũng chưa bao giờ chinh phục được mức xà 1m80.

Thế nhưng ở giải đấu trên đất Thái Lan, VĐV sinh năm 2006 gây bất ngờ khi vượt qua mức xà 1m80 và sau đó là 1m83 để đánh bại VĐV Philippines, Abuan Mariel để giành HCV.

VĐV Bùi Thị Kim Anh giành HCV nội dung nhảy cao nữ khi chinh phục thành công mức xà 1m86 (Ảnh: Mạnh Quân).

Niềm vui của VĐV sinh năm 2006 với tấm HCV khó tin tại SEA Games 33 (Ảnh: Mạnh Quân).

Chưa dừng lại đó, khi còn có 3 lượt thử sức theo dạng "nhảy chơi" do không còn đối thủ cạnh tranh, VĐV Kim Anh đã nâng lên mức xà 1m86 và cô tiếp tục khiến ban huấn luyện cũng như đồng đội "mắt tròn mắt dẹt" khi thành công ở mức xà này trong lượt thứ 3.

Một cái tên khác cũng gây bất ngờ không kém là Trần Thị Loan, khi cô cũng giành HCV ở nội dung nhảy xa với thành tích 6,53m, đem lại tấm HCV ngoài dự kiến của đội tuyển điền kinh Việt Nam.

"Ba ơi, con làm được rồi", đó là câu nói đầy xúc động của Trần Thị Loan sau tấm HCV mà người cha quá cố của cô từng mong ước con gái mình đạt được nay đã thành hiện thực.

Tre chưa già nhưng măng đã mọc, tín hiệu vui của điền kinh Việt Nam

Còn nhớ, khi huyền thoại điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Huyền tuyên bố giải nghệ, đã không ít người lo lắng liệu thế hệ VĐV trẻ có đủ sức kế thừa và phát huy di sản của đàn chị - người hiện giữ vai trò huấn luyện viên điền kinh của Việt Nam hay không?

Và câu chuyện Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục 13 tấm HCV của đàn chị Nguyễn Thị Huyền khi chinh phục thành công 15 tấm HCV qua các kỳ SEA Games là minh chứng rõ nét nhất. Giờ đây, khi Nguyễn Thị Oanh cũng bật tín hiệu sắp giải nghệ để chuyển sang vai trò huấn luyện viên, điền kinh Việt Nam vẫn tin tưởng về một thế hệ trẻ đủ sức kế cận.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam giành HCV 4x400m nữ

Ở cự ly chạy 1.500m nữ, chúng ta có Bùi Thị Ngân, có Nguyễn Khánh Linh đủ sức đảm đương. Còn nhớ ở SEA Games 32, Bùi Thị Ngân cũng đã thể hiện rất xuất sắc trên đường chạy 1.500m nhưng chỉ về nhì khi không thể vượt qua đàn chị Nguyễn Thị Oanh. Và ở SEA Games 33, khi Nguyễn Thị Oanh rút không đăng ký, VĐV sinh năm 2001 đã giành HCV không thể thuyết phục hơn.

Ở cự ly 5.000m hay 10.000m, Lê Thị Tuyết cũng là cái tên sẵn sàng toả sáng khi Nguyễn Thị Oanh rút lui. Ở nội dung nhảy cao, ngoài việc VĐV 19 tuổi Bùi Thị Kim Anh chinh phục mức xà 1m86 thì Dương Thị Thảo (cũng sinh năm 2006 như Kim Anh) gây ấn tượng không kém khi giành HCĐ ở mức xà 1m75.

Ở nội dung nhảy xa, khi Trần Thị Loan giành HCV với thành tích 6,53m, người đồng đội 19 tuổi Hà Thị Thúy Hằng cũng giành luôn HCB với thành tích 6,29m.

Ở nội dung 4x400m nữ, VĐV 19 tuổi Lê Thị Tuyết Mai cũng cho thấy cô là gương mặt xứng đáng để thay thế đàn chị Quách Thị Lan. Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, trong lần đầu tham dự SEA Games, Tuyết Mai cùng với các đồng đội Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh đã giành được tấm HCV nội dung 4x400m nữ đầy thuyết phục.

"Đây đều là các VĐV trẻ và các em đã hoàn thành được kỳ vọng mà ban huấn luyện đề ra. Các VĐV đã làm được đúng với thành tích trong tập luyện cũng như vươn tầm được ra châu lục, không chỉ là thành công tại SEA Games 33 mà còn kỳ vọng thành công ở Asiad 2026 sắp tới", HLV trưởng đội tuyển điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hiếu bày tỏ với Dân trí.

Thành tích của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33.