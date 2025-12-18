Cựu danh thủ Kiatisuk bất ngờ đến thăm các phóng viên Việt Nam

Kiatisuk chủ động tìm đường đến phòng dành cho báo chí ở sân Rajamangala tìm gặp các phóng viên Việt Nam, tay bắt mặt mừng với những cố nhân của chính cựu danh thủ này.

"Zico Thái" gặp lại phóng viên Dân trí ở sân Rajamangala (Ảnh: Tiến Tuấn).

Có thể nói những thành công của Kiatisuk thành công ở cấp độ đội tuyển, cùng với đội bóng xứ sở chùa vàng, nhưng ở cấp độ CLB, “Zico Thái” lại thành công với bóng đá Việt Nam. Ông cùng với CLB HAGL hai lần vô địch V-League trong hai năm 2003 và 2004.

Sau đó, Kiatisuk làm HLV cho đội bóng phố núi trong hai giai đoạn. Giai đoạn đầu vào năm 2010 và giai đoạn hai từ năm 2020 đến đầu năm 2024. Sau đó, ông Kiatisuk làm HLV cho đội Công an Hà Nội (CAHN), rồi chia tay đội này vào tháng 5/2024.

Sau những năm tháng làm việc tại Việt Nam, ông Kiatisuk có khá nhiều bạn ở nước ta, trong đó có những phóng viên thể thao.

HLV Kiatisuk đến chào các phóng viên Việt Nam

Chiều nay (18/12), ngay trước trận chung kết nội dung bóng đá nam SEA Games 33, biết các phóng viên Việt Nam đang tác nghiệp tại sân Rajamangala, “Zico Thái” tìm đến phòng báo chí trong khuôn viên sân bóng này, thăm những người quen cũ.

Khi được phóng viên báo Dân trí hỏi: “Đội nào sẽ thắng, đội nào sẽ vô địch ngày hôm nay?”, Kiatisuk khôn khéo trả lời: “Không nói được, nhưng hai đội sẽ cùng tiến lên, hai nền bóng đá sẽ cùng phát triển”.

“Bóng đá Việt Nam và bóng đá Thái Lan sẽ cùng có mặt tại vòng chung kết World Cup trong tương lai gần. Đấy là điều quan trọng nhất”, Kiatisuk nói thêm.