CĐV thế giới phản ứng gay gắt khi tuyển nữ Việt Nam mất bàn thắng oan ức

Trong trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33, tuyển nữ Việt Nam đã chịu quyết định khắc nghiệt từ trọng tài. Ở phút 30, Bích Thùy đã ghi bàn vào lưới Philippines nhưng cô vẫn bị từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị.

Trọng tài có góc quan sát tốt nhưng vẫn mắc sai lầm nghiêm trọng khi từ chối bàn thắng của tuyển nữ Việt Nam (Ảnh chụp màn hình).

Tuy nhiên, khi xem lại pha quay chậm, người hâm mộ có thể thấy Bích Thùy vẫn đứng thấp hơn hậu vệ cuối cùng của Philippines gần 3m. Việc bị tước đi bàn thắng hợp lệ khiến cho tuyển nữ Việt Nam lỡ hẹn với tấm Huy chương vàng (HCV) sau khi thất bại trước Philippines ở loạt sút luân lưu.

Video tình huống này đã được đăng tải trên diễn đàn Reddit, giúp nó lan tỏa trên khắp thế giới. Nhiều CĐV đã phản ứng khá gay gắt về sai lầm của trọng tài và lên tiếng minh oan cho tuyển nữ Việt Nam.

Tài khoản LogicKennedy bình luận: “Quyết định gây sốc của trọng tài. Thật tiếc vì đó là bàn thắng rất đẳng cấp”.

Tài khoản Swannyhypno viết: “Trọng tài thật thiếu năng lực. Tôi không cho rằng đây là tình huống dàn xếp tỷ số bởi nó quá lộ liễu”.

Tài khoản GonePostalRoute đồng quan điểm: “Trọng tài mắc sai lầm nghiêm trọng. Cầu thủ áo đỏ (Bích Thùy) còn đứng thấp hơn hai cầu thủ đối phương cả mét. Thậm chí, có hai cầu thủ áo trắng vẫn đứng cao hơn người ghi bàn. FIFA nên can thiệp để kiểm tra năng lực của trọng tài”.

Bích Thùy phản ứng với quyết định của trọng tài (Ảnh: Mạnh Quân).

Tài khoản Attygalle thể hiện sự quan sát của mình: “Tôi biết nhiều người thích la ó và chỉ trích trong những tình huống như thế này, nhưng ở thời điểm đường chuyền được thực hiện, trọng tài biên đang quan sát cầu thủ chuyền bóng chứ không phải cầu thủ ghi bàn. Rất có thể bà ấy thực sự không nhìn thấy hậu vệ đang đứng thấp hơn cầu thủ tấn công vào khoảnh khắc đường chuyền diễn ra.

Đoạn video cũng không ghi lại chính xác khoảnh khắc bà ấy quay đầu, nên rất khó để phân tích chính xác thời điểm đó. Tuy nhiên, ở tích tắc đường chuyền được tung ra, trọng tài biên không quan sát cầu thủ ghi bàn cũng như hậu vệ cuối cùng”.

Tài khoản TmyriadJ thốt lên: “Ngay cả khi bóng đang bay về phía tiền đạo, hậu vệ cuối cùng vẫn ở phía sau. Trọng tài không thể nào tệ đến mức này được”.

Tài khoản Omnipotent Monkey phân tích: “Tính cả thủ môn là có tới bốn cầu thủ Philippines đứng trên cầu thủ của Việt Nam. Thực sự khó có thể tưởng tượng nổi làm sao lại có thể đưa ra một quyết định sai nghiêm trọng đến như vậy”.

Tài khoản Tarakian-grunt đặt câu hỏi: “Tại sao VAR lại không được áp dụng ở giải đấu này nhỉ?”.

Tài khoản ArealGreatGuy viết: “Tôi mà là người hâm mộ Việt Nam, tôi sẽ tức điên lên mất”.