Báo Thái Lan tiết lộ khoảnh khắc buồn của Madam Pang sau trận chung kết

"Sau trận đấu, Madam Pang (tên thật là Nualphan Lamsam), Chủ tịch FAT bước ra chào giới truyền thông và chỉ nói ngắn gọn một câu: "Đau lòng quá"", tờ Thairath tiết lộ câu nói của nữ tỷ phú Thái Lan sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala tối 18/12 - trận đấu mà U22 Việt Nam ngược dòng ngoạn mục đánh bại đội chủ nhà để giành tấm HCV danh giá.

Theo tờ báo Thái Lan, tỷ phú Madam Pang buồn bã đến mức từ chối mọi câu hỏi của truyền thông sau khi chứng kiến đội tuyển U22 Thái Lan lỡ cơ hội giành HCV SEA Games sau 8 năm chờ đợi ngay trên sân nhà.

Madam Pang cũng như các cầu thủ U22 Thái Lan đều thất vọng khi chỉ về nhì ở SEA Games 33 (Ảnh: FA Thailand).

"Madam Pang hứa sẽ trả lời phỏng vấn đầy đủ với giới truyền thông sau trận đấu futsal nam giữa đội tuyển quốc gia Thái Lan và Indonesia tại SVĐ Nonthaburi vào tối nay (19/12)", tờ Thairath cho biết.

Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau trận thua, nữ Chủ tịch của FAT đã gửi lời chúc mừng đến đội tuyển U22 Việt Nam kèm theo chia sẻ một video bắt tay Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn trên khán đài. "Chúc mừng đội tuyển U22 Việt Nam với tấm huy chương vàng (HCV) SEA Games 33", Madam Pang bày tỏ.

Có thể hiểu nỗi thất vọng của nữ tỷ phú người Thái Lan khi "Bầy voi chiến" đã có lợi thế rất lớn với việc dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1. Thế nhưng cục diện xoay chiều quá nhanh trong hiệp 2 khi để đoàn quân của HLV Kim Sang Sik gỡ hoà 2-2 trước khi ghi bàn thắng quyết định ở thời gian hiệp phụ để thắng chung cuộc 3-2.

Đáng chú ý, trước khi SEA Games 33 khởi tranh, Madam Pang đã nhấn mạnh mục tiêu của Thái Lan là giành 4 tấm HCV ở môn bóng đá tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á trên sân nhà, gồm futsal nam và nữ, bóng đá nam và bóng đá nữ.

Nhưng đến ngày cuối của giải đấu, Thái Lan đã thất bại mục tiêu giành HCV ở tuyển futsal nữ, tuyển nữ và đội tuyển U22. Nước chủ nhà giờ chỉ còn hy vọng tấm HCV ở môn futsal nam bằng việc đánh bại tuyển futsal Indonesia vào tối nay.