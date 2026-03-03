Liên đoàn bóng chuyền thế giới lên tiếng vụ 20 VĐV Iran tử nạn

Trong tuyên bố chính thức, FIVB cho biết họ “bị sốc và vô cùng quan ngại” trước những báo cáo về việc 20 VĐV bóng chuyền trẻ tại Iran đã thiệt mạng trong bối cảnh tình hình bất ổn tại Trung Đông và các khu vực lân cận ngày càng leo thang.

Thông cáo nêu rõ: “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng đang diễn ra”.

Liên đoàn bóng chuyền thế giới cũng cho biết hàng chục nghìn thành viên khác của cộng đồng bóng chuyền trong khu vực Tây Á đã phải rời bỏ nơi ở và hiện đối mặt với tương lai bất định. FIVB nhấn mạnh ưu tiên trước mắt là đảm bảo an toàn cho toàn bộ VĐV, HLV, trọng tài và tình nguyện viên đang sinh sống hoặc di chuyển tới các khu vực chịu ảnh hưởng bởi xung đột.

20 VĐV bóng chuyền trẻ của Iran thiệt mạng sau vụ không kích vào một nhà thi đấu ở miền Nam Iran (Ảnh: AVC).

Theo đó, FIVB đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm chuyên trách nhằm cung cấp hỗ trợ nhân đạo, phối hợp với chính phủ các nước, các tổ chức phi chính phủ (NGO) cùng những cơ quan liên quan.

Cơ quan quản lý bóng chuyền thế giới khẳng định họ luôn tin tưởng vào tầm quan trọng của hợp tác, đối thoại, hòa bình và tinh thần đoàn kết, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay hạ nhiệt căng thẳng và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng.

Tuyên bố của FIVB được đưa ra sau khi kênh truyền hình địa phương Al Mayadeen đưa tin 20 VĐV bóng chuyền nữ đã thiệt mạng sau vụ không kích nhằm vào một nhà thi đấu ở thị trấn Lamerd, miền Nam Iran.

Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền châu Á, Ramon Suzara, cũng gửi thư tới các thành viên ban chấp hành và các liên đoàn trực thuộc. Trong đó, ông bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước tình hình căng thẳng tại khu vực vùng Vịnh và Iran.

Người đứng đầu bóng chuyền châu Á cho biết: “Tôi viết thư này liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra tại Vùng Vịnh và Iran. Thay mặt toàn thể Liên đoàn bóng chuyền châu Á, tôi xin bày tỏ sự quan tâm sâu sắc nhất tới tất cả những ai đang bị ảnh hưởng bởi những hoàn cảnh vô cùng đáng lo ngại này.

Trước hết và trên hết, tôi chân thành hy vọng rằng bạn, gia đình và những người thân yêu của bạn đều an toàn. Mong các bạn biết rằng, chúng tôi luôn hướng về các bạn với tất cả lòng thành và lời cầu nguyện cho cuộc khủng hoảng này sớm được giải quyết nhanh chóng và hòa bình.

Trong những thời điểm khó khăn, cộng đồng bóng chuyền của chúng ta cần phải đoàn kết. Tôi muốn khẳng định rằng AVC luôn sẵn sàng hỗ trợ các liên đoàn thành viên tại vùng Vịnh và Iran bằng mọi cách có thể. Chúng tôi hoàn toàn cam kết đồng hành, hỗ trợ các bạn vượt qua giai đoạn đầy thử thách này. Hãy giữ an toàn, cùng nhau duy trì sự mạnh mẽ và đoàn kết”.