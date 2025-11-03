CLB Chile sẵn sàng “giải cứu” ngôi sao Malaysia giữa tâm bão giấy tờ giả

Rodrigo Holgado nằm trong nhóm bảy cầu thủ đang bị Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) treo giò vì Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị cáo buộc làm giả giấy tờ nhập tịch. Tuy nhiên, cả FAM và các cầu thủ nói trên đều đang tiến hành kháng cáo nhằm giảm nhẹ hình phạt.

Nếu được giảm án, Holgado và các đồng đội sẽ trở lại thi đấu trong mùa giải 2025-26, thay vì phải ngồi ngoài 12 tháng như án phạt ban đầu. Thông tin Coquimbo Unido quan tâm tới việc đưa Holgado trở lại đã được cổng thông tin uy tín của Chile - En Cancha - xác nhận. Coquimbo Unido gần như thống trị giải VĐQG Chile mùa này và đang muốn tăng cường sức mạnh cho đội hình chính.

Rodrigo Holgado đang bị treo giò trong thời gian kháng án (Ảnh: Majoriti).

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Coquimbo Unido sẽ chờ kết quả kháng cáo của Holgado gửi lên FIFA. Anh bị đình chỉ mọi hoạt động liên quan tới bóng đá từ tháng 9 vừa qua vì cáo buộc sử dụng giấy tờ giả. Trong thời gian chờ giải quyết đơn kháng cáo, Holgado không được phép thi đấu.

Một nguồn tin thân cận cho biết, nếu án phạt được giảm nhẹ, Coquimbo Unido sẽ không ngần ngại mua lại hợp đồng của Holgado. Anh đang bị CLB America de Cali (Colombia) loại khỏi danh sách thi đấu do án phạt cấm 12 tháng từ FIFA.

Ban huấn luyện Coquimbo Unido, dưới sự dẫn dắt của HLV Esteban Gonzalez, đánh giá rất cao tài năng của Holgado, người từng ghi 34 bàn thắng cho đội bóng trong hai mùa giải 2018 và 2023.

Quyết định của FIFA về đơn kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ liên quan tới vụ việc làm giả giấy tờ dự kiến sẽ được công bố sớm nhất trong hôm nay hoặc ngày mai. Ngoài Holgado, 6 cầu thủ khác bị đình chỉ thi đấu gồm Facundo Garce, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Joao Figueiredo và Jon Irazabal.

Nếu không có thay đổi nào từ FIFA, FAM dự kiến sẽ đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nhằm tìm kiếm công lý và khôi phục danh dự cho bóng đá Malaysia. Dẫu vậy, theo đánh giá của giới chuyên môn và truyền thông Malaysia, khả năng chiến thắng pháp lý của FAM là rất thấp, điều họ hy vọng nhất vào lúc này chỉ là giảm nhẹ hình phạt cho các cầu thủ.