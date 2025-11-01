Người hâm mộ Malaysia thấp thỏm chờ phán quyết từ FIFA

Hàng triệu người hâm mộ bóng đá Malaysia đã gần như thức trắng trong hai ngày qua, mòn mỏi chờ đợi phán quyết của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) về đơn kháng cáo liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch của đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, sự chờ đợi này có thể kéo dài thêm ít nhất hai tuần nữa, sau khi quá trình điều trần kháng cáo ở cấp ủy ban vừa kết thúc.

Người hâm mộ Malaysia vẫn đang thấp thỏm chờ quyết định cuối cùng của FIFA về án phạt đối với 7 cầu thủ nhập tịch (Ảnh: Getty).

Thực tế, trong “Quyết định có động cơ” (tức bản giải trình chi tiết) dài 19 trang mà FIFA ban hành, không có bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào cho việc công bố kết quả kháng cáo. Sự nhầm lẫn xuất phát từ phát biểu của luật sư thể thao quốc tế Serge Vittoz - người đại diện cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) - trong cuộc họp báo ngày 17/10. Khi đó, ông Vittoz cho biết quyết định kháng cáo sẽ được công bố vào ngày 30/10, tức thứ năm vừa qua.

Nhà bình luận thể thao Datuk Dr. Pekan Ramli kêu gọi người hâm mộ giữ bình tĩnh và không nên mất ngủ vì chờ đợi. Theo ông Pekan, các quy trình xem xét của FIFA thường mất thời gian do phải trải qua nhiều giai đoạn và các cấp phê duyệt.

“Ngày 30/10 chỉ là thời điểm bắt đầu cuộc họp của Ủy ban Kháng cáo. Sau khi cuộc họp kết thúc, không thể ngay lập tức công bố kết quả hay đưa ra quyết định", ông Pekan - cựu Phó Thư ký Ban Thể thao (TSUB) thuộc Ban Kế hoạch Chiến lược, Bộ Giáo dục Đại học Malaysia - chia sẻ. “Đây là cuộc họp cấp cao nhất, nên các quyết định phải được ghi lại, soạn thảo, xem xét và xác nhận kỹ lưỡng trước khi công bố”, ông nói thêm.

Ông Pekan nhấn mạnh, quá trình phê duyệt sau đó còn phải được chủ tịch và các thành viên Ủy ban Phúc thẩm thông qua. “Nếu phát hiện chi tiết nào sai sót, họ sẽ chỉnh sửa. Chỉ khi mọi khâu hoàn tất, quyết định mới được công bố. Đây không phải là kiểu họp xong rồi lập tức ra thông cáo báo chí”, ông nói thêm.

Từng là giảng viên Khoa Khoa học Thể thao, Đại học UiTM Shah Alam và có hơn hai năm làm báo thể thao, ông Pekan khuyên người hâm mộ nên ngừng suy đoán và tránh tin vào những nguồn chưa được kiểm chứng. “Ở giai đoạn kháng cáo, sẽ không có bằng chứng mới được bổ sung. Ủy ban chỉ xem xét các tài liệu đã được trình bởi FAM và FIFA, chỉ như vậy thôi”, ông cho biết.

Chung quan điểm, luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli cũng chia sẻ trên mạng xã hội X, liệt kê ba nguyên nhân chính khiến FIFA chưa đưa ra phán quyết. “Thứ nhất, Ủy ban cần thêm thời gian để xem xét các dữ kiện và quy định liên quan. Thứ hai, họ có thể đang xử lý nhiều vụ việc khác không liên quan đến FAM. Và thứ ba, việc soạn thảo quyết định cũng đòi hỏi sự cẩn trọng và chính xác”, ông Nik Erman cho biết.