VFF lên tiếng sau thất bại của U23 Việt Nam, chờ màn so tài với Hàn Quốc

Khoảng nửa ngày sau thất bại của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc ở trận bán kết giải U23 châu Á, trưa 21/1, VFF bình luận về hành trình đã qua của đội bóng trong tay HLV Kim Sang Sik.

Trên fanpage chính thức của mình, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam bày tỏ: “Thất bại ở bán kết là nỗi tiếc nuối lớn, nhưng không thể và cũng không được phép làm lu mờ cả một hành trình giàu cảm xúc, bản lĩnh và niềm tự hào của U23 Việt Nam tại vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026”.

Thành tích vào bán kết U23 châu Á 2026 của U23 Việt Nam là thành tích xuất sắc, đầy bất ngờ (Ảnh: AFC).

“Thầy trò HLV Kim Sang Sik đã đi đến top 4 châu lục bằng mồ hôi, ý chí và tinh thần chiến đấu không từ bỏ. Đó là thành quả xứng đáng được trân trọng, và cũng là điểm tựa để toàn đội đứng dậy mạnh mẽ hơn, tiếp tục tiến bước”, VFF viết thêm.

Trước khi dừng bước trước U23 Trung Quốc tối 21/1, U23 Việt Nam đã có được những chiến thắng ngoạn mục tại giải năm nay. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik vượt qua U23 Jordan (2-0), Kyrgyzstan (2-1), Saudi Arabia (1-0) ở vòng bảng, giành chiến thắng trước U23 UAE (3-2) ở tứ kết.

Việc U23 Việt Nam lọt vào bán kết giải U23 châu Á năm nay là bất ngờ rất lớn, đồng thời là thành công đáng ghi nhận của bóng đá trẻ Việt Nam nói riêng, bóng đá Việt Nam nói chung. Các cầu thủ của HLV Kim Sang Sik đã thi đấu rất nỗ lực trên hành trình ấy, tạo ra được nhiều cung bậc cảm xúc đáng nhớ cho người hâm mộ cả nước.

Trước mắt U23 Việt Nam vẫn còn trận tranh hạng ba với đội bóng rất mạnh U23 Hàn Quốc, VFF không quên nói về trận đấu này: “Trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc vào ngày 23/1 tới vẫn là một cuộc so tài đỉnh cao của bóng đá trẻ châu Á”.

Trước khi dừng bước ở bán kết, U23 Việt Nam từng tạo nên những cung bậc cảm xúc đáng nhớ tại giải năm nay (Ảnh: AFC).

“Đây không chỉ là cơ hội để các cầu thủ U23 Việt Nam tiếp tục cọ xát, rèn luyện và trưởng thành, mà còn là dịp để khẳng định rằng họ không hề nhỏ bé trên sân khấu lớn của châu lục, rằng thế hệ này đủ bản lĩnh gánh vác niềm tin và đủ khát vọng vươn tới những tầm cao mới.

Hãy bỏ lại phía sau nỗi tiếc nuối của trận bán kết, bước vào cuộc đối đầu với U23 Hàn Quốc bằng sự tự tin của những “chiến binh” đã đi một chặng đường dài bằng chính thực lực của mình, bằng lòng kiêu hãnh của một tập thể đã được thử lửa và bằng quyết tâm mang về kết quả xứng đáng cho người hâm mộ cũng như cho tương lai của bóng đá Việt Nam”, vẫn là những dòng được viết trên fanpage của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Sau VCK U23 châu Á 2026, bóng đá Việt Nam vẫn còn nhiều giải đấu và nhiều mục tiêu lớn trong năm nay. Đáng chú ý trong số đó sẽ là trận đấu vòng loại, tranh vé dự VCK Asian Cup 2027 với Malaysia (ngày 31/3) và AFF Cup 2026 (từ 24/7 đến 26/8).

Theo đánh giá của nhiều nhà chuyên môn, không ít cầu thủ thuộc đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay, đủ sức khoác áo đội tuyển quốc gia ngay sau giải U23 châu Á. Nổi bật nhất là tiền đạo Đình Bắc, trung vệ Hiểu Minh và thủ môn Trần Trung Kiên.

VFF bày tỏ sự tin tưởng vào thế hệ hiện tại của bóng đá nước nhà: “Tiến lên U23 Việt Nam! Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường!”.