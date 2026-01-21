CĐV Đông Nam Á: "U23 Việt Nam có quyền tự hào dù thua Trung Quốc"

"U23 Việt Nam chơi quá tốt ở giải đấu này rồi, thậm chí là phi thường với 4 chiến thắng trước các đội bóng mạnh. Bị loại ở bán kết vẫn hơn rất nhiều đội bị loại ngay từ vòng bảng", tài khoản Sapto Ragil đến từ Indonesia bình luận trên trang AFC Asian Cup sau khi chứng kiến U23 Việt Nam để thua U23 Trung Quốc ở trận bán kết giải U23 châu Á 2026 tối 20/1.

U23 Việt Nam không thể tái hiện kỳ tích tiến vào chung kết giải U23 châu Á tại Thường Châu 2018 sau khi để thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Dù đặt nhiều kỳ vọng, nhưng đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã không thể vượt qua được "bức tường thành" U23 Trung Quốc ở ngưỡng cửa của trận chung kết. Sau hiệp 1 bất phân thắng bại, U23 Việt Nam đã phải nhận 3 bàn thua sau các pha lập công của Peng Xiao, Xiang Yuwang và Wang Yudong.

Thậm chí hậu vệ Lý Đức còn phải nhận tấm thẻ đỏ trong hiệp 2 và anh cùng với trung vệ Hiểu Minh - người gặp chấn thương nặng trong hiệp 1 phải nhập viện cấp cứu - sẽ phải vắng mặt ở trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc.

Đáng chú ý, nhiều CĐV Đông Nam Á đã lên tiếng động viên các cầu thủ U23 Việt Nam dù nhận thất bại đậm đà trước U23 Trung Quốc ở bán kết khi "Rồng vàng" là đại diện duy nhất góp mặt ở top 4 của giải đấu.

"Ngẩng cao đầu U23 Việt Nam ơi. Các bạn đã làm tốt lắm", tài khoản Mikael Susanto đến từ Indonesia bày tỏ.

"Hãy giữ vững tinh thần nhé Việt Nam. Các bạn vẫn còn hành trình hướng đến mục tiêu chinh phục tấm vé tham dự World Cup 2030. Mỗi thất bại là một bài học để lớn lên", tài khoản Kenneth Chang đến từ Singapore bình luận.

Dù thua U23 Trung Quốc, đội tuyển U23 Việt Nam đã có màn trình diễn tốt tại giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

"Vui lên nào các bạn Việt Nam ơi! Gửi tình yêu từ Myanmar. Việt Nam giành vị trí thứ ba! Không vấn đề gì, các bạn vẫn là người giỏi nhất", tài khoản Min Thu đến từ Myanmar động viên.

"Hãy giữ vững tinh thần Việt Nam, các bạn thật tuyệt vời... Với một dàn cầu thủ nội chỉ chơi bóng trong nước, nhưng các bạn có thể đi xa như thế này là rất ấn tượng rồi. Đây không phải là kết thúc, mà đây là khởi đầu của một thành quả", tài khoản Wesley Barella đến từ Philippines nhấn mạnh.

"Hành trình của các bạn đã bị ngăn cản bởi Vạn Lý Trường Thành Trung Quốc. Đừng nản chí, ít nhất các bạn đã vào bán kết và hiện đang là đội xuất sắc nhất khu vực Đông Nam Á", tài khoản Phusit Pichai đến từ Thái Lan chốt lại.