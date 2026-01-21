Hậu vệ U23 Trung Quốc tiếc vì lỡ cú đúp vào lưới U23 Việt Nam

U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc

"Tất nhiên tôi cảm thấy thất vọng. Tôi rất lo lắng khi trọng tài tham khảo VAR, bởi vì đây là cú đúp của tôi trong trận bán kết.

Nhưng bàn thắng có bị từ chối sau đó cũng không sao, miễn là chúng tôi giành chiến thắng chung cuộc, thế là đủ rồi", hậu vệ Peng Xiao của U23 Trung Quốc chia sẻ trên tờ Sina Sport sau khi góp công lớn giúp đội nhà đánh bại U23 Việt Nam để thẳng tiến vào trận chung kết giải U23 châu Á 2026.

Peng Xiao (trái) ghi bàn thắng duy nhất cho U23 Trung Quốc ở vòng bảng (Ảnh: Xinhua).

Mặc dù giữ vai trò là hậu vệ, nhưng Peng Xiao đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận bán kết giữa U23 Trung Quốc và U23 Việt Nam, khi góp công lớn với bàn thắng mở tỷ số ở phút 48 của hiệp 2 để giúp đội bóng đất nước tỷ dân khai thông thế bế tắc trước khi giành chiến thắng chung cuộc 3-0.

Thậm chí ở phút 75 của trận đấu, Peng Xiao đã lần thứ hai làm rung mành lưới của thủ thành Trung Kiên, nhưng công nghệ VAR đã vào cuộc và từ chối bàn thắng khi xác định đã có lỗi việt vị trước đó.

Dù bàn thắng không được công nhận, nhưng tình huống này khiến U23 Việt Nam phải chơi thiếu người khi hậu vệ Lý Đức nhận thẻ đỏ do có hành vi đánh nguội với cầu thủ U23 Trung Quốc, qua đó giúp đoàn quân của HLV Antonio Puche có thế trận dễ dàng trong nửa cuối hiệp 2.

Peng Xiao (số 15) cũng là người ghi bàn mở tỷ số cho U23 Trung Quốc trong tình huống phạt góc (Ảnh: Xinhua).

"Tôi nghĩ chìa khoá then chốt của trận đấu này, bao gồm cả việc điều chỉnh nhân sự và thay đổi chiến thuật, đã thể hiện rõ trên sân. Mọi người đều thực hiện rất tốt những sắp xếp và kế hoạch của huấn luyện viên trưởng, và tôi tin rằng chiến thắng này là hoàn toàn xứng đáng", Peng Xiao nói.

Đáng chú ý, Peng Xiao cũng là cầu thủ duy nhất của U23 Trung Quốc ghi bàn thắng ở vòng bảng, trước khi có bàn mở tỷ số ở trận bán kết. Hậu vệ sinh năm 2005 tự tin cho rằng anh sẽ tiếp tục nỗ lực ghi bàn ở trận chung kết với U23 Nhật Bản để giúp đội nhà đăng quang ngôi vương.

"Ban huấn luyện sẽ chỉ đạo chúng tôi, và tôi chỉ cần thực hiện theo hướng dẫn của họ. Còn về phần tôi, chắc chắn tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình trong trận chung kết và cố gắng ghi bàn một lần nữa", Peng Xiao khẳng định.

Peng Xiao, sinh năm 2005, bắt đầu sự nghiệp bóng đá của mình tại hệ thống đào tạo trẻ của CLB Sơn Đông Thái Sơn. Trong những năm đầu, anh đã cùng đội giành cú đúp vô địch Youth Super League và Youth FA Cup, đồng thời nhiều lần được chọn vào đội hình tiêu biểu. Hồi tháng 3 năm 2024, anh ghi bàn thắng chuyên nghiệp đầu tiên tại giải hạng 2 Trung Quốc, chính thức khởi đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình. Năm 2025 là một năm bước ngoặt trong sự nghiệp của Peng Xiao. Anh không chỉ được chọn vào đội tuyển U22 quốc gia và tham gia vòng loại giải U23 châu Á, mà còn giành được giải Cầu thủ xuất sắc nhất tháng và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của Giải hạng 2 Trung Quốc vào tháng 6 với 4 bàn thắng. Vào ngày 12 tháng 9 năm ngoái, anh đã lập kỷ lục cá nhân với 11 pha phá bóng trong một trận đấu thuộc Giải vô địch quốc gia Trung Quốc. Tại lễ trao giải bóng đá chuyên nghiệp Trung Quốc năm ngoái, Peng Xiao đã giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải hạng 2 Trung Quốc. Trong suốt mùa giải, anh đã ra sân 14 trận cho đội B Sơn Đông Thái Sơn, ghi được 6 bàn thắng. Ngoài ra, anh cũng thi đấu 11 trận cho đội một của Sơn Đông, trong đó có 9 trận đá chính.