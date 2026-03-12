Chuyên gia: “Tuyển Việt Nam đang lo sợ trước Malaysia”

Vào ngày 31/3 tới, tuyển Việt Nam sẽ đón tiếp Malaysia trên sân nhà Thiên Trường (Ninh Bình) ở lượt trận cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027. Trước thềm trận đấu này, “Những chiến binh sao vàng” đang kém đối thủ 3 điểm và buộc phải thắng với cách biệt 4 bàn trở lên mới giành vé đi tiếp (chưa tính tới phán quyết của Liên đoàn bóng đá châu Á).

Safee Sali cho rằng tuyển Việt Nam mới là đội bóng cần lo sợ khi đối đầu với Malaysia (Ảnh: VFF).

Theo Safee, các cầu thủ Malaysia không nên quá bận tâm đến sức mạnh của đối thủ, bởi ông tin rằng chính tuyển Việt Nam mới là đội phải lo lắng khi đối đầu với “Harimau Malaya” (biệt danh của tuyển Malaysia).

“Chắc chắn họ sẽ lo sợ và phải suy nghĩ xem làm thế nào để ngăn chặn đội tuyển của chúng ta”, Safee Sali cho biết.

Cựu chân sút từng là trụ cột trên hàng công của Malaysia nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất với đội tuyển quốc gia là tập trung vào chính mình.

Ông nói thêm: “Với đội tuyển Malaysia, chúng ta cần tập trung vào đội bóng của mình. Bất kể những gì đang xảy ra bên ngoài, kể cả việc phía Việt Nam hay Indonesia đưa ra nhiều khiếu nại khác nhau, tôi nghĩ chúng ta không cần phải e ngại”.

Safee Sali cũng cho rằng đội tuyển Malaysia hiện đã đạt tới một tiêu chuẩn thi đấu đủ sức gây áp lực lên bất kỳ đối thủ nào trong khu vực.

Theo ông, phong độ mà “Harimau Malaya” thể hiện thời gian qua đã buộc các đội bóng khác phải tìm cách xây dựng chiến thuật để ngăn chặn sự tiến bộ của Malaysia.

Safee Sali cho rằng tuyển Malaysia đạt tới trình độ mà các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á phải dè chừng (Ảnh: FAM).

“Hiện tại chúng ta đã đạt tới một tiêu chuẩn khiến các đối thủ phải dè chừng. Vì vậy, chúng ta chỉ cần tiếp tục duy trì đà tiến bộ đó và tập trung vào thế mạnh của mình”, Safee nhấn mạnh.

Ở trận đấu sắp tới, tuyển Malaysia sẽ không có 7 cầu thủ nhập tịch là Figueiredo, Holgado, Jon Irazabal, Gabriel Palmero, Hector Hevel, Imanol Machuca và Facundo Garces. Tuy nhiên, họ nhiều khả năng sẽ có hai cầu thủ nhập tịch mới là Bergson da Silva và Giancarlo Gallifuoco, những người đang hoàn tất quá trình nhập tịch.