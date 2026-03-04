Chuyên gia Malaysia nhận xét thẳng thắn về sức mạnh tuyển Việt Nam

Tuyển Malaysia sẽ có chuyến làm khách trên sân Thiên Trường (Nam Định) ở lượt trận cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào ngày 31/3. Hiện Malaysia đang dẫn đầu bảng F với 15 điểm, hơn 3 điểm so với đội tuyển Việt Nam.

Chuyên gia Zulakbal Abdul Karim đánh giá tuyển Việt Nam không quá mạnh (Ảnh: FAM).

Tuy nhiên, đội bóng áo vàng có nguy cơ bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xử thua trong hai trận đấu với đội tuyển Việt Nam và Nepal nếu Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) thất bại trong đơn kháng cáo lên Toàn án trọng tài thể thao (CAS). Phán quyết từ CAS được dự kiến công bố trong tuần này.

Trước tình hình đó, chuyên gia Zulakbal Abdul Karim, cho rằng các cầu thủ Malaysia cần gạt bỏ hoàn toàn những yếu tố ngoài sân cỏ. Ông còn khẳng định chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam sẽ giúp đội tuyển Malaysia xoa dịu chỉ trích từ dư luận.

Ông cho biết: “Trong thể thao, điều kỳ diệu vẫn có thể xảy ra. Chúng ta từng chứng kiến nhiều câu chuyện cổ tích của các đội bóng bị đánh giá thấp hơn, nên đội tuyển Malaysia cũng có thể hy vọng trong chuyến làm khách tới sân của đội tuyển Việt Nam.

Dù còn nhiều bất định nhưng các cầu thủ Malaysia không nên bận tâm tới phán quyết của CAS. Điều quan trọng nhất là phải tập trung hoàn toàn cho trận đấu. Công chúng đang rất giận dữ vì vấn đề FAM làm giả giấy tờ của các cầu thủ nhập tịch. Một chiến thắng trước Việt Nam có thể phần nào xoa dịu dư luận”.

Tuyển Malaysia không thể tung ra 7 cầu thủ nhập tịch trong trận tái đấu gặp đội tuyển Việt Nam (Ảnh: FAM).

Vị chuyên gia này cho rằng đội tuyển Việt Nam không quá mạnh và cơ hội chiến thắng trên sân khách vẫn còn với Malaysia. Ông nói thêm: “Đội tuyển Việt Nam không mạnh như Hàn Quốc hay Nhật Bản. Làm khách tại Việt Nam chắc chắn sẽ rất khó khăn nhưng Malaysia hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ”.

Tuyển Malaysia cũng có thể đón nhận cú hích quan trọng nếu tiền đạo Bergson da Silva và trung vệ Giancarlo Gallifuoco được nhập tịch thành công và có thể được bổ sung vào danh sách thi đấu.

Ông Zulakbal Abdul Karim nói thêm: “Tôi tin rằng sự góp mặt của Bergson và Gallifuoco sẽ giúp Malaysia nâng cao cơ hội đánh bại đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đều biết chất lượng của họ tại giải vô địch Malaysia. Nếu họ đáp ứng đầy đủ quy định về tư cách của FIFA cũng như luật quốc tịch của Malaysia, tôi không thấy vấn đề gì khi họ khoác áo đội tuyển quốc gia”.