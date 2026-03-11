Báo Malaysia bình luận về danh sách của tuyển Việt Nam

“Đội tuyển Malaysia và Việt Nam đã có một số thay đổi trong đội hình kể từ lần gần nhất hai đội gặp nhau cách đây 10 tháng”, tờ Makan Bola bình luận. Trong đó, tờ báo của Malaysia cho rằng đội bóng nước này chịu tổn thất lớn khi không thể tung ra sân 7 cầu thủ nhập tịch là Jon Irazabal, Facundo Garces, Gabriel Palmero, Hector Hevel, Imanol Machuca, Joao Figueiredo và Rodrigo Holgado.

So với trận đấu vào tháng 6 năm ngoái, tuyển Malaysia không thể tung ra sân 7 cầu thủ nhập tịch (Ảnh: FAM).

Ngoài ra, cầu thủ chơi rất hay ở lượt đi là Arif Aiman của Johor Darul Ta’zim cũng vắng mặt vì chấn thương kể từ tháng 11 năm ngoái.

Bình luận về tuyển Việt Nam, Tờ Makan Bola viết: “Đội tuyển Việt Nam cũng đối mặt với thử thách lớn khi trung vệ Bùi Tiến Dũng được cho là đang dính chấn thương và khó có thể ra sân trong cuộc đối đầu với “Harimau Malaya” (biệt danh của đội tuyển Malaysia).

Bên cạnh đó, hàng công của đội tuyển đứng thứ 108 thế giới cũng đang gặp vấn đề khi các tiền đạo chưa đạt phong độ tốt. Hai cầu thủ Văn Vĩ và Châu Ngọc Quang mới chỉ có hai pha kiến tạo mà chưa ghi được bàn thắng nào tại mùa giải V-League 2025/26.

Trong bối cảnh ấy, tuyển Việt Nam đón chào sự trở lại quan trọng của Xuân Son. CLB Nam Định đã xác nhận tiền đạo sinh năm 1997 sẽ lên tập trung tuyển Việt Nam. Cái tên Xuân Son chắc chắn nhận được sự chú ý lớn từ người hâm mộ, khi tiền đạo sinh ra tại Brazil đã tạo ra tác động mạnh mẽ cho đội tuyển Việt Nam.

Tiền đạo của CLB Nam Định đã ghi được 8 bàn thắng sau 6 lần khoác áo đội tuyển Việt Nam. Trong đó, 7 bàn được anh ghi tại AFF Cup 2024, giải đấu mà Xuân Son giành danh hiệu Vua phá lưới.

Sự trở lại của Xuân Son là bổ sung chất lượng với tuyển Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Với sự xuất hiện của chân sút này, cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Malaysia sắp tới được dự báo sẽ càng hấp dẫn, trong bối cảnh “Harimau Malaya” vẫn chưa công bố danh sách cầu thủ sẽ được triệu tập.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa công bố danh sách đầy đủ các cầu thủ sẽ tham dự hai trận đấu quan trọng trong tháng 3”.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào ngày 31/3. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) có thể công bố án phạt với Malaysia trước thềm trận đấu này. Nếu không, tuyển Việt Nam phải thắng với cách biệt từ 4 bàn trở lên mới giành vé tham dự cúp châu Á.