Xác định thời điểm AFC ra án phạt với Malaysia: Tuyển Việt Nam sắp có vé?

Hôm qua (5/3), Tòa án trọng tài thế giới (CAS) đã từ chối đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) ở vụ nhập tịch gian lận 7 cầu thủ. Hầu hết mọi án phạt của FIFA trước đó với bóng đá Malaysia vẫn được giữ nguyên.

Ngay sau đó, AFC khẳng định đã chuyển vụ việc sang Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức và sẽ sớm đưa ra án phạt với bóng đá Malaysia.

Theo VFF, AFC sẽ công bố án phạt với Malaysia trước trận tái đấu gặp tuyển Việt Nam (Ảnh: FAM).

VFF cũng lên tiếng sau khi CAS công bố phán quyết. Trong đó, cơ quan quản lý bóng đá Việt Nam nhấn mạnh: “Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu đội tuyển Malaysia vào ngày 31/3 tới tại sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình) trong khuôn khổ lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027.

Căn cứ phán quyết của CAS, AFC dự kiến sẽ đưa ra quyết định liên quan trước khi lượt đấu này diễn ra nhằm đảm bảo xác định các đội tham dự Asian Cup 2027”.

Trong trường hợp AFC xử thua Malaysia trong hai trận đấu gặp tuyển Việt Nam và Nepal thì đoàn quân của HLV Kim Sang Sik nghiễm nhiên có tấm vé đi tiếp. Khi ấy, cuộc tái đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia vào ngày 31/3 chỉ còn ý nghĩa thủ tục.

Tờ Stadiumastro đã dự đoán về những án phạt mà AFC có thể dành cho bóng đá Malaysia.

Hủy bỏ kết quả các trận đấu chính thức.

Hai chiến thắng của đội tuyển Malaysia trước tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027 có thể bị hủy bỏ, đồng thời đối thủ sẽ được xử thắng 3-0.

Trừ điểm trong chiến dịch vòng loại.

Bị loại khỏi chiến dịch vòng loại, đồng thời có khả năng không được tham dự vòng loại Asian Cup kế tiếp.

Bóng đá Malaysia có thể đối diện với những án phạt nghiêm khắc, chứ không đơn thuần là xử thua tuyển Việt Nam (Ảnh: Getty).

AFC có thể áp dụng thêm các khoản tiền phạt đối với FAM

Các khoản phạt này có thể bao gồm tiền phạt bổ sung, hoặc nếu phát hiện sai sót trong công tác quản lý hành chính, cơ quan này có thể phải đối mặt với các cuộc điều tra mới.

Lệnh cấm đối với các quan chức liên quan

Những cá nhân liên quan đến vấn đề hồ sơ, giấy tờ có thể bị đình chỉ hoạt động bóng đá và bị cấm tham gia các công việc quản lý.

Các lệnh trừng phạt liên quan đến cấp CLB, bao gồm khả năng bị cấm tham dự AFC Champions League Elite (cúp C1 châu Á) hoặc AFC Champions League Two (cúp C2 châu Á).

Những CLB liên quan cũng có thể bị trừ điểm hoặc bị hủy kết quả các trận thắng.

Kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra nếu AFC áp dụng biện pháp cứng rắn, đó là hủy toàn bộ kết quả ở vòng loại Asian Cup và loại đội tuyển khỏi giải đấu. Điều này cũng có thể khiến thứ hạng trên bảng xếp hạng của FIFA bị ảnh hưởng nghiêm trọng.