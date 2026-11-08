Man City thua sốc, Man Utd rơi xuống nhóm xuống hạng

Nottingham Forest đã tạo nên cơn địa chấn tại City Ground khi đánh bại Man City với tỷ số 3-1 vào rạng sáng 8/11 (giờ Việt Nam), qua đó chấm dứt chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh. Thất bại này không chỉ khiến Man City lần thứ ba liên tiếp trắng tay tại giải đấu mà còn bỏ lỡ cơ hội thắng hai trận sân khách liên tiếp trước Nottingham Forest ở hạng đấu cao nhất nước Anh lần đầu tiên kể từ năm 1925.

Mùa giải Ngoại hạng Anh của Man City đang dần rơi vào khủng hoảng và vòng xoáy tiêu cực ấy tiếp tục xuất hiện ngay từ đầu trận đấu này. Phút thứ 6, Josko Gvardiol để Jair Cunha cướp bóng cách khung thành khoảng 23m. Hậu vệ người Brazil tự tin dẫn bóng vào vòng cấm rồi tung cú sút chân trái hiểm hóc, đưa bóng vào góc thấp khung thành, mở tỷ số cho Nottingham Forest. Đáng chú ý, đây mới là bàn thắng đầu tiên của Nottingham Forest trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Jair Cunha mở tỷ số trận đấu ở phút thứ 6 (Ảnh: Getty).

Đội bóng của HLV Oliver Glasner không phải chờ quá lâu để có bàn thắng thứ hai. Phút 18, Nottingham Forest thực hiện một pha phản công đẹp mắt, được kết thúc bởi Liam Delap. Tiền đạo người Anh băng thẳng vào trung lộ, xuyên thủng hàng phòng ngự Man City trước khi tung cú sút quyết đoán, đánh bại Gianluigi Donnarumma, nâng tỷ số lên 2-0. Đội bóng cũ của Delap lúc này phải đối mặt với nhiệm vụ vô cùng khó khăn nếu muốn lật ngược thế cờ.

Man City có cơ hội rút ngắn tỷ số ở phút 35 khi Jeremy Doku thực hiện quả tạt chính xác về phía cột xa cho Enzo Fernandez. Tuy nhiên, tiền vệ người Argentina lại đánh đầu vọt xà từ khoảng cách 8m. Một cơ hội còn rõ ràng hơn sau đó thuộc về Erling Haaland, chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 9 bàn sau 9 vòng đấu. Haaland đã vượt qua thủ môn Matz Sels nhưng cú dứt điểm hướng vào khung thành của anh bị Cunha phá bóng ngay trên vạch vôi. Trung vệ người Brazil tiếp tục có đóng góp quan trọng ở cả hai đầu sân trong hiệp một.

HLV Enzo Maresca thực hiện hai sự thay đổi người ngay đầu hiệp hai với hy vọng khẩn cấp xoay chuyển cục diện trận đấu. Quyết định này lập tức phát huy tác dụng. Phút 52, Doku căng ngang ngược trở lại tuyến hai, tìm đến vị trí của Rayan Cherki. Tiền vệ người Pháp tung cú vô lê chân trái từ sát vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào nóc lưới, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Man City.

Man City kiểm soát bóng vượt trội, nhưng những cơ hội thực sự nguy hiểm lại thuộc về đội chủ nhà. Một tình huống vô cùng hy hữu suýt giúp Nottingham Forest tái lập cách biệt hai bàn ở phút 65. Cú sút của Ryan Yates chạm người đổi hướng, tạo thành đường bóng bổng vượt qua tầm với của Donnarumma nhưng cuối cùng lại dội xà ngang bật ra.

Man City thi đấu thiếu ổn định trên sân City Ground (Ảnh: Getty).

Dù vậy, Nottingham Forest không phải chờ lâu để có bàn thắng thứ ba. Chỉ vài phút sau, ở phút 73, đội chủ nhà tiếp tục trừng phạt Man City bằng một pha phản công tốc độ. Delap bứt tốc bên hành lang trái trước khi tung cú sút tuyệt đẹp, đưa bóng đập cột dọc phía xa rồi đi vào lưới. Đây là bàn thắng thứ hai của tiền đạo người Anh trong trận đấu, ấn định chiến thắng 3-1 cho Nottingham Forest.

Man City gần như không thể tạo ra phản ứng đáng kể trong khoảng thời gian còn lại và phải nhận thêm một thất bại. Kết quả này càng giúp Arsenal chiếm lợi thế trong cuộc đua vô địch sau khi đội bóng thành London giành chiến thắng trước đó và gia tăng khoảng cách giữa hai đầu bảng với nhì bảng lên 6 điểm.

Trong khi đó, chiến thắng quý giá giúp Nottingham Forest thoát khỏi nhóm ba đội cuối bảng để vươn lên vị trí thứ 16. Kết quả này đồng thời đẩy Man Utd xuống thứ 18, vị trí thuộc nhóm xuống hạng. Ba điểm trước Man City không chỉ chấm dứt chuỗi trận thất vọng mà còn mang đến cú hích tinh thần lớn cho thầy trò HLV Glasner.