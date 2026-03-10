Báo Malaysia nói về kế hoạch đặc biệt của HLV Kim Sang Sik

Vào ngày 31/3, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu với Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027. Trận đấu này có thể quyết định trực tiếp tới ngôi đầu bảng cùng với tấm vé tham dự cúp châu Á. Do đó, truyền thông Malaysia đang chú ý đặc biệt tới từng chuyển động của “Những chiến binh sao vàng”.

Tờ New Strait Times cho rằng HLV Kim Sang Sik sẽ có kế hoạch đặc biệt, hòng đánh bại Malaysia trong trận đấu sắp tới.

HLV Kim Sang Sik sẽ có tính toán trước thềm trận tái đấu với Malaysia (Ảnh: Minh Quân).

Tờ báo của Malaysia nhấn mạnh: “HLV Kim Sang Sik của đội tuyển Việt Nam được cho là đang lên kế hoạch điều chỉnh chiến thuật cho trận đấu quan trọng với Malaysia vào ngày 31/3. Trước trận đấu này, tuyển Việt Nam sẽ có màn thử lửa với Bangladesh trên sân nhà vào ngày 26/3.

Trận đấu này sẽ giúp ban huấn luyện có thêm cơ hội hoàn thiện các phương án chiến thuật cho tuyển Việt Nam trước cuộc đối đầu quyết định với Malaysia. HLV Kim Sang Sik có khoảng hai tuần để hoàn tất việc lựa chọn đội hình cho trận đấu gặp Harimau Malaya (biệt danh của đội tuyển Malaysia”.

Nói sâu về những kế hoạch của HLV Kim Sang Sik, tờ New Strait Times cho biết: “Nhà cầm quân người Hàn Quốc được cho là đang tính tới việc kết hợp các cầu thủ U23 cùng những gương mặt kỳ cựu trong trận đấu sắp tới.

Sau thất bại 0-4 trước Malaysia ở trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 vào năm ngoái, HLV Kim Sang Sik có thể chuyển sang sử dụng hệ thống ba trung vệ, kết hợp với các hậu vệ biên dâng cao nhằm tăng cường sự chắc chắn trong phòng ngự cũng như mở rộng khả năng tấn công biên.

Tuyển Việt Nam quyết phục hận Malaysia (Ảnh: VFF).

Đoàn Văn Hậu có thể trở lại để củng cố hàng thủ của đội tuyển việt Nam. Trong khi đó, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son được kỳ vọng sẽ dẫn dắt hàng công, còn tiền vệ gốc Brazil Hendrio Araujo da Silva cũng có thể nằm trong kế hoạch của ban huấn luyện”.

Trước trận tái đấu với Malaysia, tuyển Việt Nam đang chờ phán quyết của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đối với đối thủ này. Mới đây, Tòa án trọng tài thể thao (CAS) vừa bác đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) liên quan tới 7 cầu thủ nhập tịch. Nếu Malaysia bị xử thua trong hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal, đoàn quân HLV Kim Sang Sik nghiễm nhiên sẽ có vé đi tiếp.