Báo Malaysia dự đoán kết cục buồn về phán quyết sắp tới của FIFA

Trong bài viết được xuất bản chiều 2/11, tờ Harian Metro của Malaysia viết: “Người hâm mộ bóng đá Malaysi thất vọng khi FIFA vẫn chưa công bố kết quả kháng cáo cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và nhóm 7 cầu thủ Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel”.

Báo Malaysia nhận định cầu thủ nhập tịch khó kháng cáo thành công (Ảnh: FAM).

“Một số người đã thức trắng đêm chờ quyết định, nhất là đêm thứ năm (30/10). Nhưng sự chờ đợi này có thể chỉ là vô ích, bởi FIFA không nêu rõ mốc thời gian công bố kết quả kháng cáo.

Tất cả những sự nhầm lẫn về thời điểm FIFA công bố kết quả kháng cáo chủ yếu đến từ nhận định của luật sư thể thao Serge Vittoz. Ông này là người được FAM thuê để đại diện cho bóng đá Malaysia, khi FAM kháng cáo lên FIFA”, Harian Metro viết thêm.

Ngoài ra, tờ báo này đưa ra nhận định có thể là rất phũ phàng với người hâm mộ bóng đá Malaysia, nhưng đó là thể là thực tế sắp diễn ra: “FIFA có thể sẽ không thay đổi hình phạt dành cho FAM và 7 cầu thủ có liên quan”.

“Quyết định xử phạt bóng đá Malaysia từ phía FIFA chỉ có thể được giảm nhẹ, chứ không thể hủy bỏ hoàn toàn, xuất phát từ vụ làm giả hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel”, vẫn là những dòng được viết trên tờ Harian Metro.

Bóng đá Việt Nam vẫn mòn mỏi chờ đợi (Ảnh: ASEAN Football).

Trước đó một ngày, một tờ báo khác của Malaysia là New Straits Times cũng có nhận định tương tự, về phán quyết của FIFA, liên quan đến việc kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch.

Tờ nhật báo tiếng Anh hàng đầu Malaysia lên tiếng: “Người hâm mộ bóng đá Malaysia vẫn phải dán mắt vào điện thoại để chờ đọc phán quyết của FIFA. Hiện vẫn chưa có thông tin gì, nhưng có thể phán quyết này sẽ xuất hiện vào thứ hai (3/11) hoặc thứ ba (4/11) tới”.

“Số phận của bóng đá Malaysia đang chờ được FIFA định đoạt. Hoạt động phúc thẩm của FIFA khá phức tạp. Vấn đề là FAM có tuân thủ đúng thời hạn kháng cáo mà FIFA quy định rất nghiêm ngặt hay không?

FIFA từng phát hiện ra những bất thường trong hồ sơ của các cầu thủ nhập tịch Malaysia. Giờ bóng đá Malaysia phải đưa ra được bằng chứng mới và đề xuất được danh sách nhân chứng mới, để đảo ngược phán quyết ban đầu của FIFA”, New Straits Times thông tin thêm.

Theo tờ báo này, dựa vào những sự tư vấn mà họ tìm kiếm từ đội ngũ pháp lý hoạt động trong lĩnh vực thể thao, việc FIFA trì hoãn công bố kết quả kháng cáo của bóng đá Malaysia, chưa đồng nghĩa với chuyện FAM và 7 cầu thủ nhập tịch có liên quan sẽ được tuyên “trắng án”.