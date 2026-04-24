Chuyên gia Malaysia: “Chúng ta không có gì phải sợ hãi U17 Việt Nam”

Trận chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra lúc 19h30 tối nay (24/4), trên sân Gelora Delta, tại Sodiarjo (Indonesia). Giới bóng đá Malaysia quyết tâm đánh bại U17 Việt Nam để giành cúp.

U17 Malaysia khẳng định họ đã vượt qua được cú sốc thua U17 Việt Nam 0-4 ở lượt trận mở màn (Ảnh: FAM).

Trước giờ bóng lăn, Giám đốc Chương trình Phát triển Bóng đá quốc gia Malaysia (DP), đồng thời là cựu HLV đội U23 Malaysia, ông Ong Kim Swee nói: “U17 Malaysia bước vào giải U17 Đông Nam Á năm nay với đội hình trẻ nhất, lại nằm trong bảng đấu khó khăn nhất (có sự hiện diện của U17 Việt Nam và chủ nhà Indonesia)”.

“Sau trận thua nặng nề 0-4 trước U17 Việt Nam ở loạt trận đầu tiên, các cầu thủ trẻ của chúng tôi đã đáp trả bằng quyết tâm cao độ. U17 Malaysia đã lần lượt lọt vào bán kết và chung kết”, ông Ong Kim Swee nói thêm về sự tiến bộ của U17 Malaysia.

Theo nhận định chung của giới chuyên môn khắp Đông Nam Á, U17 Việt Nam được đánh giá cao hơn U17 Malaysia ở trận chung kết sắp diễn ra, nhưng bóng đá luôn chứa đựng bất ngờ. Đội bóng có biệt danh “Những chú hổ trẻ” chờ đợi vào bất ngờ có thể xảy ra trong trận tranh ngôi vô địch.

Vị cựu HLV đội U23 Malaysia Ong Kim Swee bình luận: “Chúng tôi chỉ còn một bước nữa thôi để chạm đến ngôi vô địch. Các cầu thủ trẻ Malaysia không có gì phải sợ hãi U17 Việt Nam cả. U17 Malaysia chỉ cần ra sân và cống hiến hết mình”.

Cựu HLV đội U23 Malaysia, từng tham dự SEA Games năm 2015, ông Ong Kim Swee (Ảnh: NST).

Quan điểm của ông Ong Kim Swee nhận được sự đồng tình của HLV đội tuyển U17 Malaysia, ông Shukor Adan. Ông này lên tiếng: “Tôi nói với các cầu thủ của tôi rằng họ hãy tận hưởng khoảnh khắc này, bởi vì họ đã làm nên lịch sử, với tư cách là một trong những đội trẻ nhất từng lọt vào trận chung kết (U17 Malaysia chủ yếu gồm các cầu thủ từ 15 – 16 tuổi)”.

“Sau khi nhận thất bại nặng nề trước U17 Việt Nam, các cầu thủ trẻ đã thể hiện tinh thần rất mạnh mẽ. Chúng tôi vào chung kết với thành tích không để thủng lưới bàn nào trong số 3 trận gần nhất. Đó là thành tích rất tốt.

Giờ, tất cả sẽ phụ thuộc vào ý chí và tinh thần chiến đấu của các cầu thủ U17 Malaysia, ở trận chung kết sắp diễn ra”, HLV Shukor Adan của U17 Malaysia nhấn mạnh.

Nếu U17 Malaysia giành chiến thắng trước U17 Việt Nam trong trận đấu tối nay, họ sẽ sánh ngang với các đội U17 Việt Nam, Thái Lan và Australia, đều có 3 lần vô địch giải U17 Đông Nam Á.

Ngược lại, trong trường hợp U17 Việt Nam giành chiến thắng trước U17 Malaysia, chúng ta sẽ trở thành nền bóng đá đầu tiên, độc chiếm thành tích 4 lần vô địch giải U17 khu vực.