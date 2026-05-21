VFF lên tiếng khi FIFA không điền tên U17 Việt Nam tham dự World Cup

* Lễ bốc thăm World Cup U17 2026 dự kiến diễn ra vào lúc 21h hôm nay (theo giờ Việt Nam) tại Zurich (Thụy Sĩ). Dân trí sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện này.

Sáng nay (21/5), dư luận Việt Nam đã xôn xao khi FIFA không điền tên U17 Việt Nam vào danh sách các đội bóng tham dự World Cup U17 2026. Thay vào đó, U17 Yemen (xếp thứ ba ở bảng đấu của U17 Việt Nam) lại nằm ở nhóm hạt giống số 4, thế chỗ của đoàn quân HLV Cristiano Roland.

VFF khẳng định U17 Việt Nam đủ điều kiện tham dự World Cup U17 (Ảnh: AFC).

Điều này khiến nhiều người cảm thấy lo lắng. Họ không hiểu vì lý do gì FIFA lại gạch tên U17 Việt Nam, bất chấp việc thầy trò HLV Cristiano Roland đủ điều kiện tham dự giải đấu.

Trước tình hình đó, VFF đã lên tiếng về vấn đề này. Liên đoàn bóng đá Việt Nam khẳng định: “Trong các tài liệu kỹ thuật chính thức và thông cáo báo chí do FIFA gửi tới các Liên đoàn thành viên, danh sách các đội tuyển tham dự U17 World Cup 2026 vẫn được thể hiện đầy đủ và chính xác, trong đó có đội tuyển U17 Việt Nam.

Tuy nhiên, trong phần danh sách phân nhóm hạt giống của các đại diện châu Á trên website chính thức của FIFA hiện không có tên đội tuyển U17 Việt Nam, dù đội tuyển đã chính thức giành quyền tham dự U17 World Cup 2026.

Các phòng chức năng của VFF đã liên hệ với các đầu mối của FIFA đề nghị kiểm tra, khắc phục ngay sai sót và cập nhật thông tin trên hệ thống truyền thông chính thức của FIFA”.

FIFA mắc sai sót khi không điền tên U17 Việt Nam tham dự World Cup (Ảnh: FIFA).

U17 Việt Nam cũng không phải là “nạn nhân” duy nhất. Đội U17 Trung Quốc (lọt vào chung kết giải U17 châu Á) cũng không có tên trong danh sách này. Thay vào đó, U17 Indonesia (bị loại ở bảng đấu của U17 Trung Quốc) lại xuất hiện và nằm ở nhóm hạt giống số 2.

Theo ghi nhận của báo Dân trí, tới thời điểm trưa ngày 21/5, FIFA đã khắc phục sai sót. U17 Việt Nam và U17 Trung Quốc đều nằm trong nhóm hạt giống số 4. Còn U17 Saudi Arabia được đẩy lên nhóm hạt giống số 2, thế chỗ của U17 Indonesia.

Các nhóm hạt giống cụ thể như sau:

Nhóm 1: Qatar, Brazil, Pháp, Mali, Argentina, Italy, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Mỹ, Mexico, Senegal, Hàn Quốc

Nhóm 2: Morocco, Uzbekistan, Venezuela, Croatia, Ecuador, Bỉ, Cộng hòa Ireland, Colombia, Chile, Ai Cập, Australia, Saudi Arabia

Nhóm 3: New Zealand, Costa Rica, Tajikistan, Panama, New Caledonia, Honduras, Haiti, Bờ Biển Ngà, Fiji, Cameroon, Đan Mạch, Montenegro

Nhóm 4: Serbia, Romania, Hy Lạp, Uruguay, Tanzania, Algeria, Việt Nam, Trung Quốc, Jamaica, Cuba, hai đại diện châu Phi (tranh vé vớt).