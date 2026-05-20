HLV U17 Trung Quốc tuyên bố bất ngờ khi đội nhà lọt vào chung kết

Trong trận bán kết giải U17 châu Á diễn ra vào rạng sáng 20/5, U17 Trung Quốc đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U17 Australia. Với kết quả này, đội bóng ở đất nước tỷ dân đã lọt vào chung kết giải U17 châu Á sau 22 năm chờ đợi.

HLV Bin Ukishima vẫn tỏ ra khiêm tốn dù U17 Trung Quốc lọt vào chung kết giải U17 châu Á (Ảnh: Sina).

Mặc dù vậy, sau trận đấu HLV Bin Ukishima của U17 Trung Quốc vẫn giữ thái độ bình tĩnh và khiêm tốn khi nói về thành tích của đội nhà. Chiến lược gia người Nhật Bản cho biết: “U17 Trung Quốc đã trải qua trận đấu vô cùng khó khăn trước U17 Australia. Đây là thành quả sau nỗ lực hết mình của toàn đội.

Các cầu thủ đã thể hiện sự xuất sắc trên sân cỏ, với tinh thần chiến đấu kiên cường. Những nỗ lực của họ đáng được ghi nhận. Tuy nhiên, tôi không thể nói rằng U17 Trung Quốc đã có màn trình diễn hoàn hảo. Chúng tôi vẫn còn nhiều thiếu sót và cần phải khắc phục”.

Nói về lý do đánh bại U17 Australia, HLV Bin Ukishima cho biết: “Chúng tôi đã có chiến thuật tốt hơn và chú ý tới từng chi tiết. Tuy nhiên, đây không phải là chiến thắng áp đảo. U17 Trung Quốc không nên đánh giá thấp bất kỳ đối thủ nào”.

Trong trận chung kết giải U17 châu Á, HLV Bin Ukishima sẽ đối đầu với đội bóng quê hương Nhật Bản. Đây là cuộc đối đầu đặc biệt với cá nhân ông. Nói về trận đấu cuối cùng, HLV Bin Ukishima cho biết: “Còn quá sớm để nói về chiến thắng của U17 Trung Quốc trong trận chung kết. Tôi hiểu rằng trận đấu với U17 Nhật Bản khó khăn hơn rất nhiều. U17 Trung Quốc vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết”.

U17 Trung Quốc đứng trước cơ hội vô địch giải U17 châu Á lần đầu tiên kể từ năm 2004 (Ảnh: AFC).

Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, HLV Carl Veart của U17 Australia nói: “Tôi nghĩ rằng U17 Trung Quốc đã thi đấu tốt hơn U17 Australia. Họ tổ chức đội hình tốt, thi đấu với cường độ cao và gần như kiểm soát tình hình trong cả trận. Chúng tôi không có nhiều cơ hội rõ ràng. U17 Trung Quốc hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng”.

Trận chung kết giải U17 châu Á giữa U17 Trung Quốc và U17 Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 0h ngày 23/5. Trong lịch sử, U17 Nhật Bản có 4 lần vô địch giải đấu, còn U17 Trung Quốc có hai lần đăng quang.