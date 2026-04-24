Báo Malaysia tuyên bố đội nhà sẽ "phục hận" U17 Việt Nam ở chung kết

“Nhiệm vụ phục hận: Harimau Muda (biệt danh của đội U17 Malaysia) sẵn sàng đánh bại U17 Việt Nam trong trận chung kết giải U17 Đông Nam Á”, đó là dòng tít xuất hiện trên tờ Harimau Malaya khi U17 Malaysia giành vé vào chung kết.

U17 Malaysia giành chiến thắng trước U17 Lào để lọt vào chung kết giải U17 Đông Nam Á (Ảnh: Asean Football).

Tờ báo này nhấn mạnh: “U17 Malaysia của HLV Shukor Adan đã gây ấn tượng mạnh khi giành quyền lọt vào trận đấu cuối cùng. Thành tích này được xem là phi thường khi ban đầu, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) chỉ đặt mục tiêu vào bán kết.

Thành tích của U17 Malaysia là minh chứng cho thấy vị thế của kẻ yếu không phải là trở ngại để ngăn đội bóng lọt vào trận chung kết. Thách thức lớn chờ đợi đoàn quân HLV Shukor Adan khi phải đụng độ với U17 Việt Nam ở trận đấu cuối cùng”.

Tờ Harimau Muda nêu bật nhiệm vụ của U17 Malaysia: “Đội bóng của HLV Shukor Adan khởi đầu giải đấu không tốt khi thất bại với tỷ số 0-4 trước U17 Việt Nam. Trận chung kết là cơ hội rất tốt để U17 Malaysia phục thù cho thất bại này.

Chiến thắng vang dội trước U17 Lào giúp Harimau Muda vô cùng tự tin vào khả năng giành chức vô địch giải U17 Đông Nam Á. Liệu chăng, U17 Malaysia có làm nên lịch sử trước U17 Việt Nam?”.

U17 Việt Nam giành chiến thắng 4-0 trước U17 Malaysia trong cả hai lần chạm trán gần nhất (Ảnh: An An).

Tờ Makan Bola khẳng định: “Lần đầu tiên kể từ năm 2019, U17 Malaysia đã giành quyền lọt vào chung kết giải U17 Đông Nam Á. Ở giải đấu đó, U17 Malaysia đã lên ngôi vô địch sau khi đánh bại U17 Thái Lan.

Giờ đây, đội bóng trẻ của Malaysia rất muốn làm được điều tương tự khi đối đầu với U17 Việt Nam trong trận chung kết. Không người hâm mộ của Malaysia có thể quên được thất bại 0-4 của đội nhà trước U17 Việt Nam ở vòng bảng. Vì vậy, trong lần gặp lại, U17 Malaysia quyết tâm phục thù đối thủ này để giành chức vô địch”.

Thực tế, trong hai lần gần nhất đối đầu ở vòng loại U17 châu Á 2026 và giải U17 Đông Nam Á 2025, U17 Malaysia đều thất bại 0-4 trước U17 Việt Nam. Đội bóng của HLV Roland đứng trước cơ hội lớn trở thành đội bóng giàu thành tích nhất giải đấu này. Hiện tại, ba đội U17 Việt Nam, U17 Thái Lan và U17 Australia đều có ba lần vô địch.