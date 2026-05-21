Người chơi pickleball tại Hà Nội ráo riết tìm sân trải nghiệm TYPTI

Người chơi pickleball dần chuyển sang TYPTI

Trên các hội nhóm pickleball Hà Nội những ngày qua, không khó để bắt gặp những bài viết người chơi ráo riết, lùng sục đi tìm những sân "xé vé" lẻ để trải nghiệm TYPTI, môn thể thao đang được kỳ vọng tạo nên một cuộc lật đổ và thay thế hoàn toàn vị trí của pickleball trong tương lai gần bởi tính an toàn và dễ tiếp cận hơn.

Pickleball - “Kẻ huỷ diệt thầm lặng” của xương khớp

Pickleball từng bùng nổ tại Việt Nam nhờ ưu điểm dễ chơi, sân nhỏ và tính kết nối cộng đồng rất vui vẻ. Ban đầu, nhiều người định vị đây là môn thể thao dành cho mọi lứa tuổi vì nghĩ rằng nhẹ nhàng, ít mất sức hơn tennis. Thế nhưng, chỉ những ai đã trực tiếp cầm vợt mới hiểu được những điểm yếu cốt lõi của bộ môn này.

Thực tế cho thấy, chỉ sau khoảng 6 tháng chơi, các nhóm phong trào bắt đầu tan rã dần. Hôm nay người này nghỉ vì đau chân, hôm sau người kia xin nghỉ vì chấn thương tay.

Đặc biệt đối với dân văn phòng, những người vốn đã phải ngồi 8-9 tiếng mỗi ngày, việc ra sân chơi thể thao nhưng lại tiếp tục phải cúi người liên tục để đón quả bóng nhựa nảy thấp đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

"Chơi thể thao thì nó phải phù hợp với độ tuổi. Nhiều người nghĩ chơi cho vui, cho có sức khỏe, nhưng cuối cùng môn này lại làm tổn hại đến cơ và khớp. Giờ đây, pickleball đang bị định vị lại là chỉ dành cho giới trẻ, còn những người từ 35-40 tuổi trở lên, họ bắt đầu dãn ra và tìm đường rút lui dần", chị Tố Uyên (41 tuổi), phường Đại Mỗ chia sẻ.

Dưới góc nhìn y khoa, những tổn thương từ pickleball không hề đơn giản. Theo ThS.BSNT Nguyễn Thanh Kim Huệ, chuyên gia Nội cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, cho biết những người chơi các môn như pickleball thường thực hiện liên tục các động tác đánh bóng và đỡ bóng bằng tay thuận.

Chính sự lặp lại với tần suất cao này gây ra tình trạng quá tải lên vị trí điểm bám gân ở lồi cầu ngoài khuỷu tay. Theo bác sĩ Huệ, triệu chứng ban đầu thường rất nhẹ, chỉ là cảm giác âm ỉ hoặc khó chịu khi cầm vợt nên nhiều người bệnh dễ chủ quan bỏ qua.

Tuy nhiên, đây chính là cái bẫy nguy hiểm. Nếu người chơi tiếp tục ra sân mà không có sự điều chỉnh kịp thời về cường độ hoặc sai lệch về mặt kỹ thuật, tổn thương vi thể sẽ tích tụ và tiến triển thành viêm gân mạn tính. Khi đã rơi vào giai đoạn mạn tính, việc vận động hằng ngày sẽ trở nên vô cùng khó khăn, đồng thời kéo dài thời gian phục hồi và gây tốn kém trong việc điều trị.

Các chuyên gia khuyến cáo, người chơi thể thao phong trào cần lắng nghe cơ thể. Khi xuất hiện các dấu hiệu đau nhức kéo dài, việc tạm nghỉ và đến gặp bác sĩ chuyên khoa là cần thiết để bảo vệ hệ xương khớp trước khi quá muộn.

TYPTI giải quyết các vấn đề tồn đọng của pickleball

Trước thực trạng chấn thương dai dẳng và những lệnh hạn chế giờ chơi do ô nhiễm tiếng ồn của pickleball. Trên các diễn đàn, những tín đồ thể thao dùng vợt đang ráo riết tìm kiếm những sân chơi "xé vé" (trả phí để vào sân chơi, ghép đôi với người lạ), cùng với đó là các nhóm cộng đồng TYPTI tại Hà Nội xuất hiện với sự tham gia của hàng chục nghìn người.

Được ví như một phiên bản nâng cấp của tennis thu nhỏ (Touch Tennis), TYPTI mang đến sự khác biệt lớn ngay từ chất liệu cấu thành. Thay vì những tiếng "bốp bốp" chói tai từ vợt sợi carbon và bóng nhựa của pickleball, TYPTI sử dụng hệ thống bóng và dây tiêu chuẩn.

Sự cải tiến này không chỉ cho phép người chơi dễ dàng thực hiện các kỹ thuật cắt, giao bóng xoáy để điều khiển quỹ đạo mượt mà, mà còn triệt tiêu hoàn toàn tiếng ồn khó chịu, tác nhân khiến nhiều sân pickleball nội thành phải áp dụng giờ giới nghiêm.

Anh Nguyễn Đăng Huy (36 tuổi, phường Cầu Giấy) chia sẻ, tòa nhà nơi anh sinh sống thiết kế 2 sân pickleball phục vụ cư dân. Tuy nhiên, trước phản ánh gay gắt về ô nhiễm tiếng ồn, ban quản lý đã buộc phải áp đặt khung giờ chơi cố định từ 8h đến 22h.

Dù vẫn được sử dụng sân trong khung giờ cho phép, nhưng thời gian gần đây, số lượng người chơi đã giảm đi đáng kể. "Nhiều người chủ động nghỉ chơi hoặc tìm đến các địa điểm cách xa khu dân cư để không gây ảnh hưởng đến hàng xóm", anh Huy cho hay.Trong khi pickleball đối mặt với những hạn chế về không gian và tiếng ồn, TYPTI lại đang dần trở thành sự lựa chọn thay thế được nhiều người quan tâm.

Chị Tố Uyên, người có kinh nghiệm 2 năm gắn bó với pickleball, cho biết: "So với pickleball, TYPTI bộc lộ rõ những ưu điểm vượt trội. Đây là bộ môn ít gây chấn thương hơn, không có tiếng ồn, đồng thời có dáng đánh rất đẹp và thanh thoát, mang phong cách của môn tennis truyền thống".

Về mặt chuyên môn, TYPTI chú trọng đến lối chơi “tích lực, bùng nổ và tung cú đánh mạnh". Cây vợt chuyên dụng được thiết kế bắt buộc người chơi phải thực hiện những cú vung hết lực trong mỗi lần chạm bóng.

Chính đặc tính này đã đưa TYPTI nằm vào phân khúc "vùng đệm" hoàn hảo giữa quần vợt và pickleball. Khi người chơi tennis chuyển sang sẽ cảm thấy TYPTI cực kỳ dễ chơi và giải phóng năng lượng rất tốt, ra nhiều mồ hôi trong thời gian ngắn.

Trong khi đó, các tín đồ của pickleball dù sẽ thấy khó khăn hơn ở những cú vung tay, nhưng lại tận dụng được cảm quan không gian hình học sân ngắn rất tốt mà không phải cúi người quá thấp gây tổn thương lên cột sống và khớp gối.

Cửa sáng cho TYPTI tại thị trường Hà Nội hiện tại được đánh giá là cực kỳ rộng mở. Bên cạnh yếu tố bảo vệ sức khỏe và cơ khớp cho người chơi trung niên, sự xuất hiện của TYPTI diễn ra ngay vào thời điểm bộ môn pickleball đang bước vào giai đoạn phân hóa người chơi rõ rệt.

Trong bối cảnh các sân pickleball đang dần trở nên thưa thớt, TYPTI có thể sẽ là biện pháp “cứu cánh” cho những mặt sân bỏ trống. Bộ môn này không gây ồn ào, thân thiện với môi trường và bảo vệ được sức khỏe người chơi, chính vì vậy nó đang nắm giữ cơ hội vàng để chiếm lĩnh thị phần.

Tại Hà Nội, TYPTI đang từng bước tiếp cận cộng đồng, trở thành điểm đến cho những ai tìm kiếm sự cân bằng trong vận động. Dù chưa thể khẳng định liệu bộ môn này có thể soán ngôi pickleball hay không, nhưng rõ ràng TYPTI đang trở thành "lời giải" đầy tiềm năng. Đây là nơi nhiều người tìm đến như một giải pháp luyện tập nhẹ nhàng, vừa bảo vệ cơ khớp, vừa duy trì được niềm đam mê thể thao bền bỉ.

Đôi nét về môn thể thao TYPTI TYPTI, môn thể thao do Steve Bellamy, người đứng sau kênh truyền hình Tennis Channel danh tiếng sáng lập đang là hy vọng sẽ chinh phục hàng triệu người chơi bằng triết lý “Thể thao là sự tận hưởng, không phải là tiếng ồn”. Điểm khác biệt lớn nhất giúp TYPTI tự tin soán ngôi các đối thủ chính là quả bóng đặc biệt. Với kích thước lớn hơn bóng tennis và cấu tạo triệt tiêu âm thanh, quả bóng TYPTI gần như không phát ra tiếng động khi va chạm với vợt hay mặt sân. TYPTI giống như sự lai ghép giữa pickleball và tennis, đang phát triển mạnh mẽ tại Mỹ (Ảnh: Getty). Điều này biến môn thể thao này trở thành giải pháp lý tưởng cho các khu dân cư đông đúc, nơi từng xảy ra những cuộc chiến pháp lý căng thẳng vì tiếng ồn của pickleball. Bên cạnh đó, TYPTI được thiết kế để chơi trên mặt sân pickleball quen thuộc. Điều này giúp các chủ đầu tư không phải tiêu tốn thêm chi phí chuyển đổi hạ tầng mà vẫn có thể đưa bộ môn mới vào kinh doanh ngay lập tức. Nếu pickleball gây khó cho người mới bằng khu vực "bếp" hay những quy định khắt khe về kỹ thuật, thì TYPTI lại mở cửa cho tất cả mọi người. Bellamy khẳng định, bất kỳ ai cũng có thể cầm vợt và chơi ngay từ lần đầu tiên mà không cần kỹ năng chuyên môn. Điểm thú vị nằm ở luật chơi đầy tính sáng tạo. Người chơi có thể sử dụng bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể như tay, chân, thân người để điều hướng bóng, miễn là không chạm vợt hai lần liên tiếp. Luật chạm lưới vẫn tính bóng trong cuộc giúp trận đấu diễn ra liên tục, giảm thiểu các tình huống "bóng chết" gây hụt hẫng. Đặc biệt, hệ thống tính điểm "Stakes Scoring" (tính điểm theo chuỗi) buộc người chơi phải giữ sự tập trung tối đa, khi một sai lầm nhỏ có thể khiến họ mất toàn bộ lợi thế đã tích lũy.

