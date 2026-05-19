Thất bại tại giải U17 châu Á, U17 Thái Lan sa thải HLV người Đức

Tại vòng chung kết (VCK) giải U17 châu Á đang diễn ra tại Saudi Arabia, U17 Thái Lan nằm ở bảng A cùng với đội chủ nhà Saudi Arabia, Tajikistan và Myanmar.

FAT chia tay với HLV Marco Goeckel (Ảnh: FAT).

Đây là bảng đấu tương đối “dễ thở”. Dù vậy, U17 Thái Lan chỉ giành được đúng một điểm sau 3 vòng đấu. Họ thua Tajikistan 0-2, thua Saudi Arabia 0-2 và hòa Myanmar 2-2.

Với kết quả này, FAT quyết định sa thải HLV Marco Goeckel cùng toàn thể ban huấn luyện. Điều đáng chú ý, đây là HLV thứ 2 liên tiếp của U17 Thái Lan bị sa thải chỉ sau ít tuần.

Trước đó, FAT cũng đã sa thải HLV nội Sirisak Yodyardthai, vì thất bại tại giải U17 Đông Nam Á 2026. Ở giải đấu khu vực, U17 Thái Lan cũng bị loại sau vòng bảng.

Cùng thời điểm với việc U17 Thái Lan liên tiếp thất bại và liên tiếp thay HLV, đội tuyển U17 Việt Nam lại thành công và kiên định với HLV Cristiano Roland (người Brazil).

Đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Roland vô địch giải U17 Đông Nam Á 2026, vào tứ kết giải U17 châu Á 2026. Cũng với vé vào tứ kết giải châu Á, U17 Việt Nam đã chính thức giành suất dự VCK World Cup U17 năm 2026.

Đây là thành tích mà U17 Thái Lan rất khát khao, nhưng họ không thực hiện được. Đội tuyển U17 Việt Nam cũng là đội bóng duy nhất của Đông Nam Á có vé dự World Cup U17 năm nay.