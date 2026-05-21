Sai sót của FIFA liên quan đến U17 Việt Nam trước lễ bốc thăm World Cup

Cụ thể khi công bố danh sách 4 nhóm hạt giống cho World Cup U17 2026, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã để sót tên U17 Việt Nam, thay vào đó là tên U17 Yemen - đội bóng thua U17 Việt Nam tại giải U17 châu Á 2026.

Bên cạnh đó, U17 Trung Quốc cũng không có tên và thay bằng U17 Indonesia, đội tuyển không giành vé dự World Cup khi đứng thứ ba ở bảng đấu giải châu Á. Không chỉ giành vé dự World Cup U17, U17 Trung Quốc còn tiến vào chung kết giải châu Á và gặp U17 Nhật Bản.

U17 Việt Nam giành vé dự World Cup với vị trí đứng đầu bảng C ở giải châu Á (Ảnh: AFC).

Lễ bốc thăm vòng bảng U17 World Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h ngày 21/5 tại trụ sở chính của FIFA ở Zurich (Thụy Sĩ). Giải đấu vào tháng 11 năm nay tại Qatar đánh dấu cột mốc lịch sử khi FIFA lần đầu tiên mở rộng quy mô lên 48 đội tuyển tham dự.

Ở lễ bốc thăm, U17 World Cup 2026 mới chỉ xác định 46 đội (vẫn còn 2 đội chưa xác định ở châu Phi). Theo công thức tính điểm để phân nhóm hạt giống mà FIFA công bố trước đó (căn cứ vào thành tích ở các kỳ U17 World Cup gần đây), U17 Việt Nam nằm ở nhóm 4.

U17 Trung Quốc nằm ở nhóm hạt giống số 2, cùng với các đại diện châu Á là Uzbekistan, Australia. Với cách sắp xếp này, U17 Việt Nam có thể đối đầu U17 Trung Quốc ở vòng bảng.

Sáng 21/5, FIFA vẫn chưa đưa ra sửa đổi với bản danh sách này. Tại lễ bốc thăm, 48 đội tuyển vượt qua vòng loại được chia vào 12 bảng đấu, mỗi bảng gồm 4 đội. FIFA phân bổ các đội thành 4 nhóm hạt giống khác nhau, mỗi nhóm có 12 đại diện.

12 đội đứng đầu và xếp thứ hai ở vòng bảng sẽ giành quyền đi tiếp. 8/12 đội tuyển xếp thứ ba có thành tích xuất sắc nhất sẽ giành vé vào vòng 1/16. Giải đấu năm nay có tổng cộng 104 trận đấu và 48 đội tuyển tham dự.