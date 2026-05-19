Bồ Đào Nha công bố đội hình dự World Cup 2026: Lần cuối cho C.Ronaldo

Nếu không dính chấn thương, C.Ronaldo sẽ cùng đội tuyển Bồ Đào Nha tham dự World Cup lần thứ 6 trong sự nghiệp. Trong lịch sử bóng đá thế giới, không có cầu thủ nào sánh ngang thành tích của CR7. Nếu tham dự giải đấu ở Mỹ, Canada, Mexico cùng đội tuyển Argentina, Messi cũng có 6 lần tham dự.

C.Ronaldo được triệu tập vào đội tuyển Bồ Đào Nha tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

World Cup là danh hiệu lớn duy nhất mà C.Ronaldo còn thiếu trong sự nghiệp. Do đó, siêu sao 41 tuổi rất quyết tâm chinh phục danh hiệu này trong lần cuối cùng tham dự giải đấu.

Ngoài C.Ronaldo, HLV Roberto Martinez cũng triệu tập hầu hết binh hùng tướng mạnh vào đội tuyển Bồ Đào Nha như Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves và Nuno Mendes. Bốn thủ môn đã được triệu tập và một người sẽ bị loại trước thời hạn cuối cùng đăng ký cầu thủ của FIFA.

Goncalo Guedes, người đã trở lại tập trung đội tuyển Bồ Đào Nha vào tháng 3 vừa qua sau 4 năm vắng bóng, cũng được triệu tập. Ngoài ra, tiền vệ phòng ngự Samuel Costa (đang khoác áo Mallorca) cũng có tên trong danh sách dù mới chỉ có 4 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Samuel Costa được chọn thay vì Joao Palhinha và Mateus Fernandes, những người bị HLV Roberto Martinez gạch tên. Joao Palhinha không thi đấu thành công trong màu áo Bayern Munich mùa giải vừa qua, còn Mateus Fernandes chưa thực sự gây ấn tượng trong màu áo West Ham.

Bruno Fernandes là niềm hy vọng lớn của đội tuyển Bồ Đào Nha (Ảnh: Getty).

Các cầu thủ khác như Antonio Silva, Paulinho, Pedro Goncalves, Ricardo Horta và Ricardo Mora cũng không nhận được niềm tin của HLV Roberto Martinez.

Ở World Cup 2026, Bồ Đào Nha nằm chung bảng K với Colombia, Uzbekistan và CHDC Congo. Nhà đương kim vô địch Nations League được đánh giá rất cao trước World Cup 2026. Trong quá khứ, thành tích tốt nhất của đội bóng này là lọt vào bán kết ở các giải đấu năm 1966 và 2006.