Báo Trung Quốc tin tưởng đội nhà sẽ thắng Nhật Bản, vô địch U17 châu Á

U17 Trung Quốc thắng 2-0 U17 Australia, tiến vào chung kết

"Sau 22 năm, đội tuyển bóng đá U17 Trung Quốc một lần nữa lọt vào chung kết giải châu Á", hãng thông tấn Tân Hoa Xã giật tít nhấn mạnh chiến thắng của U17 Trung Quốc trước U17 Australia với tỷ số 2-0 ở trận bán kết giải U17 châu Á 2026 diễn ra vào tối 19/5.

Đội tuyển U17 Trung Quốc gây sốc khi đánh bại U17 Australia ở trận bán kết giải U17 châu Á (Ảnh: Sina).

Chiến thắng của U17 Trung Quốc được xem là bất ngờ lớn khi U17 Australia là đội bóng được đánh giá cao hơn, nhất là khi đội bóng đất nước tỷ dân trước đó vượt qua vòng bảng được cho là may mắn khi thua hai trận và chỉ thắng một trận.

Tại tứ kết, thầy tròHLV Bin Ukishima đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục, đánh bại chủ nhà Saudi Arabia với tỷ số 3-1.

Ở trận bán kết với U17 Australia, đội tuyển U17 Trung Quốc đã chiếm ưu thế trong trận đấu, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn trong hiệp một. Phút thứ 4 của hiệp 2, U17 Trung Quốc đã phá vỡ thế bế tắc khi Zhou Yuno cướp được bóng ở khu vực tấn công và Shuai Weihao băng vào vòng cấm rồi dứt điểm thành công.

Trong thời gian bù giờ, một quả đá phạt của đội tuyển U17 Trung Quốc được cầu thủ dự bị Xie Jin chuyển hóa thành bàn thắng, anh tung cú sút thấp vào lưới, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc giành quyền vào chơi trận chung kết giải vô địch U17 châu Á sau 22 năm kể từ chiến thắng năm 2004. Đối thủ của U17 Trung Quốc là đội tuyển U17 Nhật Bản - đội tuyển cũng giành chiến thắng kịch tính trước U17 Uzbekistan ở loạt sút luân lưu đầy may rủi ở trận bán kết còn lại và cũng là đội từng đánh bại họ ở vòng bảng với tỷ số 2-1.

Đáng chú ý, truyền thông Trung Quốc đã dành nhiều lời ca ngợi chiến thắng của đội U17 nước nhà. "Đội tuyển trẻ quốc gia mạnh nhất trong lịch sử đã lọt vào chung kết giải vô địch U17 châu Á", tờ Yangtse Evening Post của Trung Quốc giật tít.

"U17 Trung Quốc sẽ tranh chức vô địch với Nhật Bản trong trận chung kết giải châu Á. Điều này không chỉ đánh dấu sự trở lại của Trung Quốc khi tiến vào chung kết giải U17 châu Á sau 22 năm, mà còn là lần đầu tiên họ góp mặt trong trận chung kết một giải đấu châu Á kể từ khi lọt vào chung kết giải U23 châu Á hồi đầu năm nay. Người hâm mộ đang reo hò: Mùa xuân đã đến với bóng đá Trung Quốc!", tờ báo của Trung Quốc bình luận.

Niềm vui của các cầu thủ U17 Trung Quốc khi ghi bàn vào lưới U17 Australia (Ảnh: Sina).

"Đội tuyển bóng đá U17 Trung Quốc đã đánh bại Australia với tỷ số 2-0 để tiến vào chung kết giải châu Á, báo hiệu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới cho bóng đá Trung Quốc", tờ Sina Sport cũng có tiêu đề gây chú ý với người hâm mộ.

"Đội tuyển U17 Trung Quốc đã đánh bại Australia và sẽ tranh chức vô địch với Nhật Bản", tờ Thể thao Bắc Kinh cũng nhấn mạnh chiến thắng lịch sử của đội nhà.

"Thật trùng hợp, cả đội tuyển U23 và U17 quốc gia đều sẽ đối đầu với cường quốc bóng đá châu Á Nhật Bản trong trận chung kết. Đối với đội U17, trận đấu này sẽ rất khó khăn. Họ đã hòa 1-1 với Nhật Bản trong một trận giao hữu năm ngoái và chỉ thua 1-2 ở vòng bảng.

Tuy nhiên, phong độ của Nhật Bản cũng không tốt. Ở trận bán kết, Uzbekistan dẫn trước phần lớn thời gian trận đấu, Nhật Bản chỉ giành chiến thắng ở phút cuối cùng để buộc trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu", tờ báo Trung Quốc bày tỏ sự kỳ vọng đội nhà sẽ làm nên bất ngờ khi tái đấu U17 Nhật Bản ở trận chung kết.

U17 Trung Quốc kỳ vọng sẽ đánh bại Nhật Bản khi tái đấu ở trận chung kết (Ảnh: Sina).

Một tờ báo khác của Trung Quốc là Titan Sports cũng nhấn mạnh rằng việc đội tuyển U17 Trung Quốc tiến vào trận chung kết đã chứng minh sức mạnh của bóng đá trẻ nước nhà.

"Lần này, đội tuyển U17 Trung Quốc đã trở lại vòng chung kết giải đấu châu lục, cả đội tuyển và người hâm mộ đều tin rằng thất bại trước đó sẽ không lặp lại. Tuy nhiên, trước thềm trận chung kết sắp tới, điều quan trọng nhất lúc này là giữ vững tinh thần và phát huy hết tiềm năng của mình", tờ báo Trung Quốc bày tỏ sự lạc quan về trận chung kết với Nhật Bản vào 0h ngày 23/5.