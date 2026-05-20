U17 Trung Quốc gặp U17 Nhật Bản ở chung kết giải châu Á

Kết quả 2 trận bán kết U17 Nhật Bản - U17 Uzbekistan: 1-1 (sút luân lưu: 3-2) U17 Trung Quốc - U17 Australia: 2-0

U17 Trung Quốc thắng 2-0 U17 Australia, tiến vào chung kết

Các trận bán kết giải U17 châu Á 2026 diễn ra lúc đêm qua (19/5) và rạng sáng nay (20/5, theo giờ Việt Nam), tại Saudi Arabia. Ở trận bán kết đầu tiên, U17 Uzbekistan gặp U17 Nhật Bản.

U17 Nhật Bản giành quyền vào chung kết (Ảnh: AFC).

Đội bóng trẻ đến từ Trung Á là những người ghi bàn trước ở phút 26. Trong pha bóng này, Akhrorbek Ravshanbekov bị phạm lỗi trong khu vực 16m50 của Nhật Bản, trọng tài cho Uzbekistan được hưởng phạt đền.

Từ chấm 11m, Asilbek Aliev dứt điểm thành công, ghi bàn giúp cho U17 Uzbekistan dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, U17 Nhật Bản đẩy cao đội hình tấn công. Nhưng phải đến phút bù giờ cuối cùng của hiệp hai, phút bù giờ thứ 7, đội bóng trẻ xứ sở mặt trời mọc mới tìm được bàn san bằng tỷ số.

Đối thủ của U17 Nhật Bản trong trận chung kết là I17 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Trong pha bóng này, trung vệ Chimezie Kai Ezemuokwe khi lên tham gia tấn công, dứt điểm cận thành, gỡ hòa 1-1 cho Nhật Bản. Kết quả hòa buộc đôi bên phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Ở loạt sút này, Nhật Bản thắng 3-2, giành quyền vào chơi trận chung kết.

Đối thủ của U17 Nhật Bản trong trận chung kết sẽ là U17 Trung Quốc. Ở trận bán kết diễn ra ngay sau đó, U17 Trung Quốc thắng U17 Australia 2-0.

U17 Nhật Bản thắng U17 Uzbekistan, giành quyền vào chung kết

Các bàn thắng của đội bóng trẻ đến từ quốc gia tỷ dân được ghi do công của Shuai Weihao ở phút 48 và Xie Jin ở phút 90.

Trận chung kết của giải đấu sẽ diễn ra lúc 0h ngày 23/5 (theo giờ Việt Nam), trên sân bóng thuộc khu liên hợp thể thao King Abdullah, tại Jeddah (Saudi Arabia).