Man City hòa Bournemouth, Arsenal chính thức vô địch Ngoại hạng Anh

Hy vọng dự Champions League của Bournemouth bất ngờ được nhen nhóm sau trận hòa 1-1 đầy kịch tính trước Man City trên sân nhà Vitality vào rạng sáng 20/5. Kết quả này đồng thời chấm dứt hy vọng vô địch Ngoại hạng Anh của đoàn quân Pep Guardiola, chính thức trao ngôi vô địch cho Arsenal, danh hiệu VĐQG đầu tiên của "Pháo thủ" kể từ năm 2004.

Trước trận đấu được dự báo nhiều khó khăn, thông tin về việc Guardiola sắp rời đội bóng đã phủ bóng lên công tác chuẩn bị của Man City, đội bóng đang nỗ lực kéo dài cuộc đua vô địch đến vòng đấu cuối cùng. Cơ hội đầu tiên thuộc về họ khi Antoine Semenyo bứt tốc bên cánh phải, kiến tạo cho Jeremy Doku, nhưng cú dứt điểm chân trái của cầu thủ người Bỉ bị thủ môn Dorde Petrovic cản phá dễ dàng.

Semenyo sau đó đã đưa bóng vào lưới đội bóng cũ, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Evanilson cũng bỏ lỡ đáng tiếc khi sút vọt xà ở cự ly gần, trước khi thoát khỏi áp lực vì trọng tài biên tiếp tục căng cờ báo việt vị.

Dù kiểm soát thế trận vượt trội, Man City lại thiếu sự sắc bén trong những pha dứt điểm cuối cùng. Erling Haaland cũng không gặp may khi bỏ lỡ cơ hội đáng chú ý, sau khi cú sút chân trái của anh bị Evanilson cản phá ngay trước khung thành, từ tình huống Rodri đánh đầu nối sau quả phạt góc của Bernardo Silva.

Tuy nhiên, chính đoàn quân của Andoni Iraola mới là đội mở tỷ số. Bàn thắng chắc chắn khiến người hâm mộ ở phía bắc London vỡ òa không kém gì số đông các cổ động viên tại Vitality. Phút 37, Junior Kroupi đón đường chuyền của Adrien Truffert, xử lý một nhịp rồi tung cú cứa lòng chân phải hiểm hóc khiến Gianluigi Donnarumma đứng chôn chân nhìn bóng bay vào lưới.

Arsenal chưa thể nghĩ đến việc ăn mừng quá sớm khi Man City thể hiện quyết tâm tăng tốc sau giờ nghỉ. Ngay đầu hiệp hai, Petrovic phải trổ tài cứu thua sau cú dứt điểm nguy hiểm của Nico O'Reilly. Tuy nhiên, những cổ động viên đội khách kỳ vọng một sức ép dồn dập từ Man City đã phải thất vọng.

Thay vì lùi sâu phòng ngự như nhiều đội bóng khác thường làm khi dẫn trước Man City, Bournemouth tiếp tục chơi đầy tự tin. Donnarumma phải bay người cản phá cú dứt điểm của Truffert, trước khi Kroupi sút vọt xà sau pha đánh gót tinh tế của Evanilson trong một tình huống phối hợp đẹp mắt.

Rayan sau đó suýt trở thành cầu thủ trẻ thứ tư ghi bàn trong bốn trận Ngoại hạng Anh liên tiếp, nhưng cú đá nối của anh sau đường làm tường từ James Hill lại tìm đến cột dọc. David Brooks cũng bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt ở cuối trận khi cú dứt điểm tiếp tục đưa bóng trúng khung gỗ.

Dẫu vậy, Man City vẫn có lời đáp trả ở những phút cuối. Phút 90+5, Haaland gỡ hòa bằng cú dứt điểm chéo góc đưa bóng chạm cột dọc rồi đi vào lưới. Tuy nhiên, bàn thắng thứ hai đã không đến với Man City và màn ăn mừng bắt đầu diễn ra tại sân Emirates.

Điểm số giành được của Man City bị lu mờ bởi việc họ chính thức thất bại trong cuộc đua vô địch. Đây là mùa giải nhiều cảm xúc trái chiều với đội bóng của Guardiola khi họ giành cú đúp cúp quốc nội (Cúp Liên đoàn, FA Cup) nhưng lại hụt hai danh hiệu lớn nhất mùa giải (Ngoại hạng Anh, Champions League).

Về phía Bournemouth, đội bóng có thể tự hào về một mùa giải tiến bộ vượt bậc. Họ hiện bất bại 17 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh (thắng 8, hòa 9), đồng thời chắc chắn giành vé dự Europa League mùa tới. Tấm vé Champions League vẫn còn trong tầm với và nếu thành hiện thực, đó sẽ là dấu ấn đáng nhớ mà Iraola để lại trước khi chia tay đội bóng vào cuối tuần này.