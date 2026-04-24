Báo Đông Nam Á hé lộ bí quyết thành công của U17 Việt Nam ở trận chung kết

Trận chung kết giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia sẽ diễn ra lúc 19h30 tối nay (24/4), trên sân Gelora Delta, tại Sidoarjo (Indonesia). Đây là trận đấu mà cả hai đội đều quyết tâm giành chiến thắng, bởi từng đội đều đứng trước cơ hội lịch sử.

Nếu U17 Việt Nam đánh bại U17 Malaysia, chúng ta sẽ trở thành nền bóng đá duy nhất ở Đông Nam Á chạm đến kỷ lục 4 lần vô địch giải U17 khu vực, tính đến thời điểm hiện tại. Còn nếu U17 Malaysia giành chiến thắng, họ sẽ sánh ngang thành tích 3 lần vô địch của U17 Việt Nam, Thái Lan và Australia.

U17 Việt Nam tái ngộ U17 Malaysia ở trận chung kết giải Đông Nam Á 2026 (Ảnh: FAM).

Trước giờ bóng lăn, trang CNN Indonesia viết: “Trận chung kết hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, khi cả 2 đội đều thể hiện phong độ ấn tượng từ vòng bảng đến vòng bán kết. Riêng U17 Việt Nam giành chiến thắng sát nút 2-1 trước U17 Australia ở bán kết”.

“Lối chơi kỷ luật và tấn công hiệu quả là bí quyết thành công của U17 Việt Nam, giúp họ loại một trong những đội mạnh nhất giải đấu là Australia.

Về phía U17 Malaysia, đội này thể hiện phong độ không kém phần thuyết phục. Đội bóng có biệt danh “Những chú hổ trẻ” có màn thể hiện không kém phần thuyết phục. U17 Malaysia giành quyền vào chung kết sau khi thắng đậm U17 Lào 3-0 ở bán kết”, CNN Indonesia viết thêm.

Tờ báo của xứ sở vạn đảo không quên nhắc lại thất bại đậm 0-4 của U17 Malaysia trước U17 Việt Nam ở lượt trận đầu vòng bảng giải năm nay. Tuy nhiên, theo CNN Indonesia, kết quả tương tự khó lặp lại trong trận chung kết.

U17 Việt Nam được đánh giá cao hơn trước trận chung kết (Ảnh: VFF).

CNN Indonesia bình luận: “Điều thú vị là hai đội đã gặp nhau trong trận mở đầu vòng bảng. Khi đó, U17 Việt Nam tỏ ra áp đảo với chiến thắng 4-0. Kết quả này là cột mốc quan trọng trước trận chung kết. U17 Malaysia chắc chắn sẽ đặt quyết tâm đòi nợ đội tuyển U17 Việt Nam”.

“Ở các trận đấu gần nhất, U17 Malaysia cho thấy họ có hàng tấn công sắc sảo và hàng thủ vững vàng. Điều đó giúp họ trở thành đội bóng rất đáng gờm trước trận chung kết”, vẫn là những dòng được viết trên trang CNN Indonesia.

Trong khi đó, tờ The Star của Malaysia thể hiện quyết tâm của bóng đá nước này: “Đội bóng có biệt danh “Những chú hổ trẻ” đã thể hiện quyết tâm phục hận U17 Việt Nam. U17 Malaysia khởi đầu giải đấu năm nay bằng thất bại cay đắng 0-4 trước U17 Việt Nam”.

“Mặc dù vậy, các học trò của HLV Shukor Adan đã có những màn trình diễn ấn tượng để đi đến trận đấu cuối cùng của giải. U17 Malaysia phục hồi sau chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Indonesia. Họ thắng tiếp Timor Leste 2-0 để vượt qua vòng bảng. Sau đó, U17 Malaysia thắng Lào 3-0 ở bán kết để vào chung kết.

Giờ đây U17 Malaysia chỉ còn một trận đấu nữa để nâng cao cúp vô địch, qua đó khẳng định tiềm năng của thế hệ trẻ bóng đá Malaysia”, tờ báo của Malaysia tỏ ra đầy tự tin.