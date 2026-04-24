CĐV Đông Nam Á dự đoán kết quả trận U17 Việt Nam gặp U17 Malaysia

Vào lúc 19h30 tối nay (24/4), U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Malaysia trong trận chung kết giải U17 Đông Nam Á. Đây là màn so tài rất đáng chú ý. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này, U17 Việt Nam sẽ trở thành đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu với 4 lần vô địch. Trong khi đó, U17 Malaysia cũng đang hướng tới san bằng thành tích 3 lần đăng quang của U17 Việt Nam, U17 Thái Lan và U17 Australia.

U17 Việt Nam được dự đoán chiến thắng trước U17 Malaysia (Ảnh: FAM).

Trong hai trận đối đầu gần nhất, U17 Việt Nam đều giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước U17 Malaysia ở vòng loại giải U17 châu Á 2026 và vòng bảng U17 Đông Nam Á 2026. Tuy nhiên, sau ba chiến thắng liên tiếp, U17 Malaysia rất háo hức phục thù U17 Việt Nam.

Cổ động viên (CĐV) trên khắp Đông Nam Á cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới trận đấu này. Người hâm mộ Muhammad Muzzamir tới từ Malaysia bình luận: “U17 Malaysia buộc phải chơi phòng ngự số đông. Nếu họ thi đấu tốt, đúng với kế hoạch, tôi tin rằng đội bóng này có thể đánh bại U17 Việt Nam”.

Tương tự, tài khoản Roy Geman nhận xét: “U17 Malaysia có thể đánh bại U17 Việt Nam”.

Tuy nhiên, số người lựa chọn U17 Malaysia giành chiến thắng là khá thấp. CĐV Boun Sou dự đoán: “U17 Việt Nam sẽ giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia”.

Chit Vannason viết: “U17 Việt Nam sẽ dễ dàng giành chức vô địch”. Ngay cả CĐV Malaysia như Afiq Azam cũng tin tưởng vào U17 Việt Nam: “Tôi nghĩ U17 Việt Nam sẽ vô địch. Họ mạnh hơn nhiều so với U17 Malaysia”.

U17 Việt Nam chứng minh sức mạnh khi giành chiến thắng trước U17 Australia (Ảnh: VFF).

Tài khoản Kiwi tin vào chiến thắng 3-1 cho U17 Việt Nam trước U17 Malaysia. Còn tài khoản Ling Ma dự đoán U17 Việt Nam có thể tái hiện chiến thắng 4-0 trước U17 Malaysia giống như hai lần trước đây”.

Tỷ số 4-0 cũng được tài khoản Play Play dự đoán nghiêng về U17 Việt Nam. Một tài khoản tới từ Lào cũng dự đoán U17 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U17 Malaysia.

Trong khi đó, theo dự đoán của siêu máy tính ChatGPT, U17 Việt Nam có 60% khả năng chiến thắng. Cơ hội của U17 Malaysia là 20%. Còn khả năng trận đấu có tỷ số hòa trong 90 phút là 20%. Siêu máy tính ChatGPT dự đoán U17 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước U17 Malaysia.