Xem trực tiếp trận chung kết U17 Việt Nam gặp U17 Malaysia ở đâu?

Tối nay (24/4), U17 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết giải U17 Đông Nam Á gặp U17 Malaysia. Đây là màn tái ngộ của hai đội sau trận đối đầu ở vòng bảng. Khi ấy, đoàn quân HLV Cristiano Roland đã giành chiến thắng 4-0 trước U17 Malaysia.

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của TV360. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp và đưa tin nhanh nhất về trận đấu.

U17 Việt Nam vừa gây ấn tượng mạnh khi giành chiến thắng trong trận “chung kết sớm” với U17 Australia ở vòng bán kết. Đó là trận đấu mà “Những chiến binh sao vàng” đã thể hiện được bản lĩnh. Dù bị đội bóng xứ chuột túi vượt lên dẫn trước từ sớm nhưng U17 Việt Nam đã xuất sắc ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Những kết quả ấn tượng vừa qua là bước tập dượt tốt của U17 Việt Nam trước thềm giải U17 châu Á diễn ra vào tháng sau. Nhưng trước tiên, HLV Roland và các học trò cần phải giành chiến thắng trước U17 Malaysia để giành chức vô địch giải U17 châu Á.

Trong khi đó, U17 Malaysia rất quyết tâm phục thù trước U17 Việt Nam sau hai thất bại cùng với tỷ số 0-4 liên tiếp ở vòng loại giải U17 châu Á 2026 và vòng bảng giải U17 Đông Nam Á 2026. “Bầy hổ” đang có sự tự tin cao độ sau khi giành chiến thắng ba trận liên tiếp gặp U17 Indonesia, U17 Timor Leste, U17 Lào. Họ đã lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết giải U17 Đông Nam Á lần đầu tiên kể từ năm 2019.

Phát biểu trước báo giới, HLV Roland cảnh báo các học trò cần giữ đôi chân trên mặt đất trước trận đấu với U17 Malaysia. Ông nói: “Chúng tôi vẫn còn một trận đấu rất quan trọng phía trước. Toàn đội cần duy trì sự tập trung cao độ và chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết. U17 Malaysia sẽ bước vào trận chung kết với phong độ và tâm thế hoàn toàn khác. Vì vậy, chúng tôi cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và không được phép chủ quan”.

Trong khi đó, HLV Shukor Adan khẳng định tinh thần chiến đấu của U17 Malaysia: “Đối với tôi, điều thú vị nhất lúc này là các cầu thủ U17 Malaysia hồi phục tinh thần cực nhanh sau thất bại trước U17 Việt Nam trong trận ra quân.

Người hâm mộ Malaysia đã thấy tinh thần không bỏ cuộc nơi các cầu thủ trẻ. U17 Malaysia đã trải qua những trận đấu liên tiếp không hề dễ dàng, nhưng các cầu thủ của tôi đã phòng ngự rất kiên cường.

U17 Malaysia nằm trong bảng đấu không hề dễ dàng tại giải năm nay, khi nằm chung bảng với 2 đội rất mạnh là U17 Việt Nam và chủ nhà U17 Indonesia. Dù vậy, các cầu thủ của tôi đã thi đấu rất kiên cường, họ cải thiện mọi thứ dần dần sau từng trận đấu”.

Đội hình dự kiến U17 Việt Nam vs U17 Malaysia

U17 Việt Nam: Xuân Hoà, Hoàng Việt, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Minh Thuỷ, Nguyễn Lực, Văn Dương, Đại Nhân, Sỹ Bách.

U17 Malaysia: Adam, Amsyar, Muqri, Fareez, Aniq, Fazryel, Dini, Muzakif, Muslim, Yusuf, Aqif.