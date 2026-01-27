Phản ứng của cầu thủ nhập tịch Malaysia sau khi được thi đấu trở lại

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), 7 cầu thủ nhập tịch của đội bóng nước này bao gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel, hiện đã được phép tham gia mọi hoạt động bóng đá cho đến khi CAS có kết luận cuối cùng.

Điều này đồng nghĩa với việc lệnh cấm thi đấu toàn cầu 12 tháng do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) ban hành trước đó sẽ tạm thời không còn hiệu lực.

Rodrigo Holgado (áo đỏ) bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội sau khi được CAS gỡ án treo giò (Ảnh: Getty).

Ngay sau khi nhận tin vui, hai ngôi sao Palmero và Holgado đã bày tỏ sự phấn khích trên mạng xã hội. Palmero tuyên bố ngắn gọn: "Chúng tôi đã trở lại", trong khi đó Holgado lại có dòng trạng thái đầy cảm xúc: "Khi ít mong đợi nhất, mặt trời lại xuất hiện. Không có cơn bão nào kéo dài mãi mãi".

Việc CAS gỡ bỏ án treo giò đối với nhóm 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia là cơ hội "vàng" để bộ đôi này tìm kiếm bến đỗ mới sau khi bị các câu lạc bộ tại Tây Ban Nha và Colombia chấm dứt hợp đồng vì vướng vòng lao lý.

Trước đó, vào cuối năm 2025, bóng đá Malaysia từng rúng động khi FIFA kết luận 7 cầu thủ này vi phạm Điều 22 Bộ luật Kỷ luật liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ tư cách thi đấu. Sai phạm này không chỉ khiến mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 CHF mà còn buộc FAM phải nộp phạt lên tới 350.000 CHF (gần 12 tỷ đồng).

Nhóm 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia (Ảnh: FAM).

Hậu quả về mặt chuyên môn còn nặng nề hơn khi FIFA hủy kết quả 3 trận đấu quốc tế của Malaysia, xử thua 0-3 trước các đối thủ Singapore, Palestine và Cape Verde. Chuỗi quyết định khắc nghiệt này đã "xóa sổ" thành tích bất bại trong năm 2025 của Malaysia, đồng thời khiến họ tụt hạng thê thảm trên bảng xếp hạng FIFA.

Việc nhóm cầu thủ nhập tịch được "cởi trói" tạm thời được xem là tin không thể vui hơn đối với HLV trưởng đội tuyển Malaysia. Trong bối cảnh đội hình đang thiếu hụt những nhân tố đột biến, sự trở lại của những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm thi đấu tại Nam Mỹ và châu Âu sẽ giúp Malaysia gia tăng đáng kể sức mạnh.

Dù phán quyết cuối cùng của CAS vẫn còn ở phía trước, nhưng sự hiện diện của nhóm cầu thủ này ít nhất sẽ giúp Malaysia có thêm phương án nhân sự chất lượng để tìm lại vị thế trong khu vực.