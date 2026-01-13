Chuyên gia Jordan thừa nhận: “Thủ môn của U23 Việt Nam thật phi thường”

U23 Việt Nam xuất sắc thắng U23 Saudi Arabia 1-0

U23 Jordan đã giành quyền lọt vào tứ kết giải U23 châu Á sau chiến thắng 1-0 trước U23 Kyrgyzstan. Tuy nhiên, tấm vé đi tiếp của U23 Jordan nhờ vào sự đóng góp không nhỏ của U23 Việt Nam, đội bóng đã thắng 1-0 trước U23 Saudi Arabia trong trận đấu cùng giờ.

Chuyên gia Jordan khen ngợi thủ môn Trung Kiên (Ảnh: AFC).

Chuyên gia bóng đá của Jordan, Othman Al-Quraini, rất ấn tượng với chiến thắng của U23 Việt Nam. Trong đó, ông dành lời khen ngợi cho thủ thành Trung Kiên, người đã liên tiếp từ chối những cơ hội ngon ăn của U23 Saudi Arabia.

Trên trang Facebook cá nhân, ông Othman Al-Quraini nhận xét: “U23 Việt Nam chơi bóng với sự tập trung, cân bằng và tôn trọng đối thủ. Họ không cần kiểm soát bóng quá nhiều nhưng luôn biết cách giành chiến thắng trước đối thủ.

U23 Việt Nam sở hữu thủ môn (Trung Kiên) thật phi thường. Thủ thành này đã từ chối ít nhất 5 cơ hội mười mươi của U23 Saudi Arabia. Đó là bước đệm của “Những chiến binh sao vàng” trước khi Đình Bắc ghi bàn thắng duy nhất trận đấu. Đó gần như là cơ hội đáng kể hiếm hoi của U23 Việt Nam.

Tôi muốn chúc mừng U23 Việt Nam vì chiến thắng này. Họ đã giành 9 điểm tuyệt đối ở vòng bảng. Những gì thầy trò HLV Kim Sang Sik thể hiện thực sự đáng kinh ngạc, đặc biệt, họ cho thấy khả năng tập trung cao độ trong suốt 90 phút”.

U23 Việt Nam được khen ngợi sau chiến thắng trước U23 Saudi Arabia (Ảnh: AFC).

Các cầu thủ U23 Jordan đã ăn mừng tấm vé vào tứ kết giải U23 châu Á sau khi nghe tin U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Saudi Arabia. Thậm chí, các thành viên của đội bóng Tây Á còn tới tận khách sạn nơi U23 Việt Nam đóng quân để nhảy múa và bắt tay cảm ơn thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Đây là lần đầu tiên U23 Việt Nam đứng đầu bảng và có thành tích toàn thắng ở giải U23 châu Á. Ở vòng tứ kết, “Những chiến binh sao vàng” sẽ đối diện với đội nhì bảng B (U23 UAE hoặc U23 Syria) vào lúc 22h30 ngày 16/1.