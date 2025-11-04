Bị FIFA bác kháng cáo, bóng đá Malaysia thêm rắc rối lớn nếu kiện lên CAS

Bóng đá Malaysia vừa hứng chịu một cú sốc lớn khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) chính thức quyết định duy trì án phạt đối với FAM cùng 7 cầu thủ nhập tịch vào tối 3/11. Quyết định này được đưa ra sau vụ bê bối chấn động liên quan đến việc làm giả tài liệu để hợp thức hóa hồ sơ của các cầu thủ này.

FIFA bác đơn kháng cáo của bóng đá Malaysia vụ 7 cầu thủ nhập tịch (Ảnh: FAM).

Theo phán quyết, FAM vẫn phải nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương gần 11,5 tỉ đồng) vì sai phạm hồ sơ cầu thủ nhập tịch. Đồng thời, 7 cầu thủ gồm Gabriel Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Iraurgui, và Hector Hevel, mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Đối diện với án phạt nghiêm trọng, thay mặt FAM, Quyền Chủ tịch Datuk Mohd Yusoff Mahadi tuyên bố: “FAM sẽ gửi đơn đến FIFA để có được đầy đủ các chi tiết cũng như lý do bằng văn bản cho quyết định bác đơn kháng cáo. Sau đó, chúng tôi sẽ thực hiện bước tiếp theo để đến với Tòa Trọng tài Thể thao”.

Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định, bất kỳ nước đi nào nhằm kéo dài vụ kiện, đặc biệt là việc kháng cáo lên CAS, chỉ khiến bóng đá Malaysia thêm phần rắc rối. Nếu chuyển vụ việc lên CAS, FAM có thể phải chi khoảng 340.000 USD (gần 8 tỷ đồng) để theo kiện.

Cùng với đó, toàn bộ quá trình pháp lý có thể kéo dài đến cuối năm 2026, làm chậm trễ thêm việc giải quyết vụ án và có khả năng gây thêm tổn hại về mặt danh tiếng .

Quyền Chủ tịch FAM tuyên bố sẽ đưa vụ việc lên Tòa Trọng tài Thể thao (Ảnh: NST).

Nhà báo Julie Jalaluddin của trang Scoop bình luận: “Phán quyết này tái khẳng định sự nghiêm túc của FIFA đối với phán quyết trước đó được đưa ra vào tháng 9/2025.

Đây là một vụ án đã phủ đen bóng đá Malaysia. Thậm chí, nó còn là đòn đánh nặng nề với chính sách nhập tịch của FAM. Thông qua án phạt, FIFA dường như đang muốn răn đe, ngăn chặn những trường hợp nhập tịch khác trong tương lai.

FIFA là một tổ chức mạnh mẽ và có nguồn lực lớn, việc đối đầu với họ ở cấp độ quốc tế có thể sẽ đem về nhiều bất lợi lớn cho FAM”.

Chuyên gia thể thao kỳ cựu người Malaysia, Firdaus Hashim cũng tỏ ra thất vọng: “Mọi sự kỳ vọng của FAM về việc lật ngược quyết định đình chỉ do Ủy ban Kỷ luật của FIFA đưa ra đã tan thành mây khói. Bóng đá Malaysia đã thất bại toàn tập trong chuyện này.

Việc kháng cáo lên CAS chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn mà kết quả cũng không đảm bảo chắc chắn. Nếu muốn giữ thể diện cho bóng đá Malaysia hãy dừng lại mọi thứ, chấm dứt việc đưa vụ án lên Tòa Trọng tài Thể thao. Việc thích hợp nhất lúc này là củng cố hệ thống, xây dựng lại bóng đá Malaysia”.

Nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia sử dụng giấy tờ giả đang đối mặt với khủng hoảng (Ảnh: NST).

Sau khi chính thức nhận được quyết định bác kháng cáo từ FIFA, FAM và 7 cầu thủ bị phạt sẽ có 10 ngày để yêu cầu FIFA cung cấp một quyết định có căn cứ chi tiết.

Sau khi nhận được quyết định này, các bên sẽ có 21 ngày để đưa ra lựa chọn cuối cùng, chấp nhận án phạt hoặc tiếp tục kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS). Đây được xem như bước đi pháp lý cuối cùng trong vụ bê bối chấn động này.