Động thái mới của Xuân Son khiến truyền thông Malaysia lo lắng

Sự trở lại của Xuân Son sau chấn thương nghiêm trọng đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ trong nước cũng như truyền thông quốc tế. Nhiều tờ báo thể thao lớn của Malaysia đã liên tục cập nhật thông tin về quá trình hồi phục và phong độ của tiền đạo gốc Brazil này.

Xuân Son đăng tải dòng trạng thái thể hiện sự mong chờ ngày trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam (Ảnh: NXS).

Mới đây, một bài viết của Xuân Son được chia sẻ trên trang cá nhân cũng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông Malaysia. Theo đó, ngày 3/11, tiền đạo đội tuyển Việt Nam đã đăng tải bức ảnh chụp anh trong trận đấu với đội tuyển Thái lan tại trận chung kết AFF Cup 2024 kèm dòng trạng thái “Tôi đang đói”.

Động thái này được xem như tín hiệu cho thấy anh đang nóng lòng trở lại sân cỏ. Tờ MakanBola bình luận rằng thông điệp này thể hiện tinh thần thi đấu mạnh mẽ của một cầu thủ từng phải vật lộn với chấn thương nặng suốt nhiều tháng.

Theo đánh giá của các cây bút thể thao Malaysia, sự trở lại của Nguyễn Xuân Son có thể mang lại khác biệt lớn cho hàng công đội tuyển Việt Nam, đối thủ đáng gờm nhất của họ tại khu vực Đông Nam Á.

Các chuyên gia Malaysia nhận định, Xuân Son là mẫu tiền đạo sở hữu kỹ thuật và sức mạnh tốt, từng gây ấn tượng mạnh trong màu áo CLB Nam Định trước khi gặp chấn thương. Sự trở lại kịp thời của chân sút này được xem là một yếu tố then chốt, gia tăng sức mạnh tấn công cho tuyển Việt Nam trước thềm các giải đấu lớn.

Trước đó, tờ Stadium Astro và Harian Metro là những trang đầu tiên phản ứng trước thông tin Xuân Son đã hoàn toàn bình phục sau chấn thương và được HLV Kim Sang Sik trở lại đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung vào tháng 11.

“Sự trở lại của Xuân Son sẽ là thách thức với các đội bóng ở khu vực Đông Nam Á. Trước đó, tiền đạo này từng làm mưa làm gió ở AFF Cup 2024 nhưng anh lại dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu tới 10 tháng”, tờ Stadium Astro bình luận.

Truyền thông Malaysia theo dõi sát sao Xuân Son (Ảnh: Nguyễn Tiến Anh Tuấn).

Việc tiền đạo Nguyễn Xuân Son được truyền thông Malaysia đặc biệt chú ý cho thấy rõ ràng tầm ảnh hưởng và vị thế của anh trong khu vực. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất mong chờ sự trở lại của chân sút gốc Brazil trong màu áo của "Rồng vàng".

Vào tháng 11 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Lào tại vòng loại Asian Cup 2027. Đây được xem là cơ hội vàng để tiền đạo Nguyễn Xuân Sơn chứng tỏ phong độ bùng nổ của mình sau thời gian dài phải nghỉ dưỡng thương.