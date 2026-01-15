Chuyên gia châu Âu: “Nhiều người giờ mới nhận ra HLV Troussier không sai”

U23 Việt Nam đã thi đấu ấn tượng ở vòng bảng giải U23 châu Á 2026 khi toàn thắng cả ba trận đấu với U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và U23 Saudi Arabia. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik là đội bóng Đông Nam Á đầu tiên toàn thắng ở vòng bảng giải đấu này.

Nhìn lại thành công của U23 Việt Nam, phóng viên Dân trí đã có buổi phỏng vấn nhà môi giới cầu thủ người Slovenia, Jernej Kamensek, để trao đổi về hành trình đã qua của đội bóng.

U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Saudi Arabia (Ảnh: AFC).

Không bất ngờ khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia

U23 Việt Nam vừa đánh bại ứng cử viên vô địch U23 Saudi Arabia. Ông đánh giá thế nào về màn trình diễn của HLV Kim Sang Sik ở trận đấu vừa qua?

- Tôi cho rằng đó là điều đã được dự đoán trước. U23 Saudi Arabia không thể hiện được nhiều khi đối đầu với U23 Kyrgyzstan và U23 Jordan trước đó. Vì vậy, trận đấu diễn ra đúng như những gì nó vốn có. U23 Saudi Arabia kiểm soát thế trận nhưng U23 Việt Nam có một tập thể giàu kinh nghiệm và một số cầu thủ sở hữu kỹ năng tốt để chơi những trận như vậy. Thậm chí, họ còn tạo bất ngờ cho đối thủ bằng một bàn thắng đẹp và giành chiến thắng ở cuối trận.

Ở giải U23 châu Á, thể lực của các cầu thủ U23 Việt Nam dường như không thua kém bất kỳ đối thủ nào. Đây có phải là điều cải thiện lớn nhất của đội bóng dưới thời HLV Kim Sang Sik?

- Thể lực của U23 Việt Nam chưa bao giờ là vấn đề lớn nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây. Nó thường được dùng như một cái cớ để che đậy những sai sót khác trong quá trình phát triển bóng đá Việt Nam. Lợi thế lớn nhất hiện nay là hầu hết các cầu thủ trong đội hình của U23 Việt Nam đều có vai trò quan trọng ở các đội V-League như Thái Sơn ở CLB Thanh Hóa, thủ môn Trung Kiên của Hoàng Anh Gia Lai, Đình Bắc tại CLB Công an Hà Nội, Văn Khang ở Viettel…

Với sự cải thiện về cơ sở vật chất, dinh dưỡng trong 10 năm qua và giờ các cầu thủ còn có kinh nghiệm thi đấu ở V-League. Điều đó tạo ra kết quả tốt cho bóng đá Việt Nam.

Đây cũng là lý do tôi mong muốn ngày càng nhiều cầu thủ được thi đấu V-League khi mới 17, 18, 19, 20 tuổi. Các giải đấu ở khu vực Đông Nam Á như SEA Games và AFF Cup nên dành cho các đội U21.

HLV Kim Sang Sik đang làm điều tương tự HLV Park Hang Seo trước đây, đó là sử dụng mọi cầu thủ và tạo nên một tập thể mạnh. Nếu so với U23 Việt Nam năm 2018, đội bóng hiện tại cũng có một thủ môn xuất sắc (Trung Kiên) và một tiền vệ tấn công giỏi (Văn Khang). Bên cạnh đó, U23 Việt Nam hiện tại còn có nhiều cầu thủ nổi bật như Hiểu Minh, Lý Đức hoặc Thái Sơn.

Khuất Văn Khang là nhân tố nổi bật của U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Cần đánh giá công bằng về đóng góp của HLV Troussier

Những cầu thủ U23 Việt Nam như Đinh Bắc, Văn Khang, Trung Kiên và Thái Sơn đã thể hiện rất tốt tại U23 châu Á. Theo ông, họ đã sẵn sàng trở thành nhân tố quan trọng ở đội tuyển quốc gia hay chưa?

- Tất nhiên rồi. Họ lẽ ra phải sẵn sàng từ khi 18-19 tuổi. Đây là lý do nhiều người giờ mới nhận ra rằng HLV Troussier không sai. Chỉ là thời điểm đó không phù hợp với bóng đá Việt Nam, bởi trình độ chuyên môn và sự phát triển bóng đá ở Việt Nam vẫn ở mức thấp hơn so với yêu cầu của ông ấy.

Những người làm bóng đá cần nhiều kinh nghiệm thực tế hơn để bắt kịp tốc độ phát triển bóng đá rất nhanh tại Việt Nam. Tôi đã nói nhiều lần trong 10 năm qua rằng các cầu thủ trẻ Việt Nam giàu tiềm năng phát triển nhưng nếu không có tiêu chuẩn phù hợp thì mọi thứ sẽ không thể vận hành đúng.

Các cầu thủ nhí của Việt Nam cần được giáo dục, huấn luyện tốt hơn và nhận được tin tưởng nhiều hơn từ các HLV địa phương khi còn rất trẻ.

Đình Bắc suýt nữa bị bỏ lỡ cơ hội chơi bóng nhưng HLV Polking đã đưa cậu ấy trở lại. Thái Sơn và các cầu thủ khác của CLB Thanh Hóa cũng được HLV Popov tin tưởng rất nhiều. Sau đó, HLV người Bulgaria còn làm điều tương tự khi chuyển sang CLB Viettel. Văn Khang thực sự là tài sản lớn của đội bóng và là đội trưởng đúng nghĩa của đội. Rõ ràng cậu ấy có nhiều kinh nghiệm nhất.

Do đó, các HLV và các CLB cần tin tưởng các cầu thủ 17-20 tuổi nhiều hơn nữa để kết quả ở các đội U21 và U23 tốt hơn.

HLV Kim Sang Sik tiếp tục mang lại kết quả tích cực cho bóng đá Việt Nam. Có phải các HLV người Hàn Quốc rất phù hợp với bóng đá Việt Nam?

- Tôi nghĩ rằng bóng đá Việt Nam đang sở hữu lứa cầu thủ giỏi. Vũ khí mạnh nhất của U23 Việt Nam là kinh nghiệm và tài năng của những cầu thủ hàng đầu ở cấp độ bóng đá chuyên nghiệp (V-League). Tôi nghĩ các HLV Popov, Polking hay bất kỳ HLV nào hiểu rõ bóng đá Việt Nam đều có thể đạt được thành công tương tự ở cấp độ U23.

U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik rất mạnh trong các tình huống cố định. Ông đánh giá yếu tố này như thế nào?

- Theo tôi, đây là vấn đề chất lượng cầu thủ và bối cảnh trận đấu. Những đội bóng nhỏ hơn hoặc chơi phản công, thực dụng phải tập trung nhiều hơn vào các tình huống cố định vì đó là cơ hội tốt nhất để ghi bàn. Nhưng đúng là ở thời điểm này, U23 Việt Nam đã làm tốt trong các tình huống cố định và biết cách khai thác để ghi bàn. Đây là điều có thể chuẩn bị và rèn luyện kỹ càng. Các tình huống bóng chết có thể mang lại thành công cho đội bóng.

HLV Troussier từng đưa nhiều cầu thủ trẻ của lứa U23 Việt Nam hiện tại lên đội tuyển quốc gia (Ảnh: Mạnh Quân).

Cơ hội tái hiện kỳ tích ở Thường Châu năm 2018

U23 Việt Nam giành trọn vẹn 9 điểm ở vòng bảng U23 châu Á lần đầu tiên trong lịch sử. Đây có phải là đội U23 “hoàn thiện nhất” từ trước đến nay? Ông so sánh thế nào về thế hệ hiện tại với lứa U23 Việt Nam năm 2018?

- Tôi không nghĩ rằng đây là lứa U23 Việt Nam “hoàn hảo nhất”. Hai thế hệ có nhiều điểm tương đồng nhưng họ thi đấu ở hai giải đấu khác nhau. Tôi thà hòa cả 3 trận vòng bảng nhưng vào bán kết hoặc chung kết, còn hơn là thắng cả 3 trận vòng bảng rồi dừng ở tứ kết.

Vì vậy, chúng ta đừng nên so sánh hai thế hệ U23 Việt Nam. Tôi chỉ có thể nói rằng đội U23 Việt Nam hiện tại có nhiều điểm tương đồng so với lứa năm 2018. Tôi hy vọng thầy trò HLV Kim Sang Sik có thể tiến sâu ở giải U23 châu Á như thế hệ đàn anh.

Theo ông, U23 Việt Nam có tiềm năng lọt vào chung kết giải U23 châu Á giống như thành tích năm 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc) không?

- Chừng nào họ còn thi đấu ở giải đấu thì mọi thứ đều có thể. Nếu họ không nghĩ mình có thể vào chung kết thì họ nên về nhà từ bây giờ. U23 Việt Nam có thể không có những cá nhân tốt nhất, nhưng họ có tập thể cân bằng.

Có 4-5 cầu thủ có rất nhiều kinh nghiệm ở cấp độ này và bóng đá là môn thể thao tập thể. Nếu họ tin tưởng, nỗ lực 200% và quyết tâm chiến đấu, chúng ta có thể chờ đợi vào điều bất ngờ tiếp theo của U23 Việt Nam ở giải đấu năm nay.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!