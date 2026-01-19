Chuyên gia châu Âu: HLV Kim Sang Sik có "vũ khí bí mật", đối thủ bị bất ngờ

U23 Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng mạnh ở giải U23 châu Á 2026 khi giành chiến thắng 3-2 trước U23 UAE ở vòng tứ kết. Trong trận đấu này, HLV Kim Sang Sik đã thể hiện nhiều nước cờ sắc bén.

Trước khi U23 Việt Nam đối đầu với U23 Trung Quốc ở vòng bán kết vào 22h30 ngày 20/1, phóng viên Dân trí đã có buổi phỏng vấn với chuyên gia bóng đá người Scotland, Richard Harcus. Ông đã có góc nhìn về hành trình đã qua của U23 Việt Nam và cơ hội vô địch của đội bóng.

U23 Việt Nam thể hiện tinh thần quật cường trước U23 UAE (Ảnh: AFC).

Thể lực tốt là yếu tố quan trọng của U23 Việt Nam

Ông đánh giá thế nào về màn trình diễn của U23 Việt Nam trước U23 UAE?

- Theo tôi, trận đấu có một vài thời điểm căng thẳng, điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng xét tổng thể, U23 Việt Nam đã thi đấu đầy quyết tâm từ đầu đến cuối trận. Đó là điều rất tuyệt vời với người hâm mộ.

Việc liên tục bị thủng lưới sau khi ghi bàn khiến nhiều đội bóng, kể cả các đội tuyển Việt Nam trong quá khứ, có thể sẽ bị ảnh hưởng tâm lý, nhưng U23 Việt Nam của HLV Kim Sang Sik đã vượt qua sức ép tâm lý.

Họ bám sát kế hoạch chiến thuật mà HLV đề ra và đã được đền đáp nhờ thái độ thi đấu tích cực. U23 Việt Nam thường gặp khó khăn về thể lực vào cuối trận nhưng họ vẫn mạnh mẽ trong thời điểm cuối hiệp 2 và cả hiệp phụ khi đối diện với U23 UAE. Đó là một màn trình diễn đáng kinh ngạc, gần như hoàn hảo.

Vậy theo ông, thể lực vượt trội có thể xem là yếu tố then chốt giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng trong hiệp phụ?

- Tôi nghĩ rằng nếu nói chỉ có thể lực là yếu tố quyết định thì hơi thiếu công bằng, nhưng chắc chắn đó là một trong những yếu tố quan trọng. Bàn thắng quyết định của Minh Phúc ở phút 101 đến từ giai đoạn gây áp lực cực lớn khiến U23 UAE mắc sai lầm. Đó chỉ là một phần trong bức tranh tổng thể.

Phong độ tốt của những trung vệ như Lý Đức, Hiểu Minh và Nhật Minh là một yếu tố quan trọng. Những pha cứu thua xuất sắc của Trung Kiên cũng là yếu tố. Việc HLV Kim Sang Sik đưa Quốc Cường vào thay Xuân Bắc bị chấn thương để đảm bảo tuyến giữa không bị mất kiểm soát cũng là một yếu tố.

Có rất nhiều mảnh ghép tạo nên chiến thắng của U23 Việt Nam. HLV Kim Sang Sik xứng đáng được khen ngợi rất nhiều vì đã đưa ra chiến thuật hợp lý và thay người chính xác. Đình Bắc không có tên trong đội hình xuất phát, nhưng đóng vai trò cực lớn trong chiến thắng này.

Hàng thủ của U23 Việt Nam vẫn chơi tốt dù thủng lưới hai bàn trước U23 UAE (Ảnh: AFC).

Hàng thủ của U23 Việt Nam vẫn đáng khen ngợi

Nói về Đình Bắc, ông có cho rằng đó là “quân bài tẩy” giúp HLV Kim Sang Sik tạo ra sự khác biệt trong những trận đấu vừa qua?

- Đình Bắc thật sự xuất sắc sau khi được tung vào sân. Cậu ấy điều phối rất nhiều tình huống trên sân. Tiền đạo này giúp biến đổi hoàn toàn hàng công của U23 Việt Nam. Cậu ấy đã kiến tạo cho Lê Phát mở tỷ số, rồi trực tiếp ghi bàn thứ hai với cú đánh đầu ngược đẳng cấp thế giới. Cậu ấy thay đổi nhịp độ trận đấu và như đã nói, tôi nghĩ cậu ấy là bước ngoặt lớn của trận đấu.

Việc để thủng lưới hai bàn trước U23 UAE có thể được xem là lời cảnh tỉnh cho hàng thủ U23 Việt Nam? Ông có thể phân tích sâu hơn màn trình diễn phòng ngự trong trận này không?

- Bộ ba Hiểu Minh - Lý Đức - Nhật Minh đứng vững như một bức tường thực sự, họ thi đấu xuất sắc. Đúng là U23 Việt Nam đã để thủng lưới hai bàn, tôi ghi nhận điều đó. Nhưng khả năng của hàng thủ trong việc họ đã vô hiệu hóa sức mạnh bóng bổng của U23 UAE, vốn là điểm mạnh của đội bóng Tây Á, trong phần lớn thời gian trận đấu cũng là yếu tố quan trọng.

Thủ môn Trung Kiên cũng xứng đáng được khen ngợi vì nhiều pha cứu thua ở cự ly gần và màn trình diễn đầy cảm hứng trong những phút cuối căng thẳng. Điều đó đã bù đắp cho sai lầm mà theo tôi là lỗi của cậu ấy dẫn đến bàn thua đầu tiên.

Theo ông, các cầu thủ Việt Nam đang trở nên mạnh mẽ hơn về tâm lý và ít sợ hãi hơn khi đối đầu với các đối thủ mạnh ở châu Á?

- Chắc chắn rồi. Tinh thần và niềm tin vào bản thân là yếu tố vô cùng quan trọng trong bóng đá. Chiến thắng liên tiếp tạo thành thói quen tốt cho U23 Việt Nam. Hiện tại, họ có thói quen thắng trận và tinh thần của họ là không sợ bất kỳ đối thủ nào. Thật tuyệt vời khi thấy điều đó.

HLV Kim Sang Sik cao tay trước U23 UAE (Ảnh: AFC).

HLV Kim Sang Sik có "vũ khí bí mật"

Theo thống kê, HLV Kim Sang Sik đã dẫn dắt U23 Việt Nam giành 15 chiến thắng liên tiếp. Ông đánh giá thế nào về chiến thuật và cách quản lý nhân sự của ông ấy?

- Cách quản lý nhân sự của HLV Kim Sang Sik rất rõ ràng. Đội hình xuất phát được xây dựng để “bào mòn” đối thủ, ít nhất là tôi thấy như vậy. Các cầu thủ UAE có vẻ bị sốc và sau đó Kim Sang Sik thực hiện những sự thay đổi mang tính tác động lớn và nó hoạt động rất hiệu quả.

Bằng cách giữ lại những gì có thể gọi là “vũ khí bí mật”, HLV Kim Sang Sik buộc U23 UAE phải tiêu hao quá nhiều năng lượng vào thời điểm đầu trận mà không biết rằng mọi thứ sắp trở nên khó khăn hơn với họ. Tôi không muốn thiếu tôn trọng đội ngũ HLV của U23 UAE nhưng họ dường như không chuẩn bị đầy đủ và không lường trước sức mạnh của U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Trung Quốc trong trận bán kết giải U23 châu Á. Ông đánh giá sao về triển vọng vô địch của thầy trò HLV Kim Sang Sik?

- Việc tránh gặp U23 Nhật Bản là rất quan trọng, chắc chắn rồi. Vì vậy, hãy hy vọng rằng chúng ta chỉ gặp họ ở trận chung kết. Nhưng U23 Việt Nam không được phép không thể xem thường U23 Trung Quốc, đội bóng có hàng thủ tốt nhất giải đấu.

Dù sao, nếu U23 Việt Nam tiếp tục chơi như cách họ đã thể hiện trước U23 UAE, họ không phải sợ bất kỳ đội bóng nào.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!