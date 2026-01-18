Báo Trung Quốc chỉ ra điểm yếu của U23 Việt Nam

U23 Trung Quốc đánh bại U23 Uzbekistan sau loạt luân lưu

Tờ Sina chỉ ra lợi thế của U23 Việt Nam so với U23 Trung Quốc. Đầu tiên, đoàn quân HLV Kim Sang Sik đang có phong độ vô cùng ấn tượng khi toàn thắng trong cả 4 trận đấu đầu giải. Điều đó giúp tinh thần của “Những chiến binh sao vàng” đang lên rất cao ở thời điểm này.

Tờ Sina cho rằng U23 Việt Nam sẽ gặp bất lợi ở các tình huống bóng bổng (Ảnh: AFC).

Thứ hai, U23 Việt Nam có lợi thế về thể lực khi được nghỉ nhiều hơn một ngày so với U23 Trung Quốc trước trận bán kết. Hai đội vừa trải qua 120 phút thi đấu căng thẳng nên rất cần thời gian để lấy lại thể lực.

Về điểm yếu của U23 Việt Nam, tờ Sina phân tích: “U23 Việt Nam sở hữu chiều cao không tốt với 177,39 cm. Họ chỉ có tỷ lệ thắng 43% trong các pha không chiến. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik chống bóng bổng không tốt, dễ bị đối phương khai thác.

Bằng chứng là ở vòng tứ kết, U23 UAE đã khai thác rất tốt điểm yếu này khi có hai cú đánh đầu vào lưới thủ môn Trung Kiên. U23 Trung Quốc hoàn toàn có thể tận dụng các tình huống cố định và những pha bóng bổng để ghi bàn vào lưới U23 Việt Nam.

Bên cạnh đó, U23 Việt Nam thường gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ được tổ chức dày đặc, kín kẽ. Họ không giỏi trong việc xuyên phá khối phòng ngự số đông người.

Điều này dẫn tới việc “Những chiến binh sao vàng” không thể hiện được nhiều trước các đội bóng dưới cơ. Họ chỉ chơi hay khi thi đấu rình rập, có thời lượng kiểm soát bóng ít hơn đối thủ. Cả 4 trận đấu ở giải U23 châu Á năm nay, U23 Việt Nam đều có thời lượng kiểm soát bóng thấp”.

U23 Việt Nam cần tìm cách xuyên thủng khối phòng ngự của U23 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Trong khi đó, tờ Sohu nhìn nhận U23 Việt Nam là đối thủ đáng gờm với U23 Trung Quốc: “U23 Việt Nam đã vươn mình trở thành một thế lực đáng gờm. Ở hai kỳ U23 châu Á gần nhất, họ đều vượt qua vòng bảng và tiến vào tứ kết, thể hiện năng lực cạnh tranh ổn định và ấn tượng.

Ở giải đấu năm nay, U23 Việt Nam tiếp tục thăng hoa khi toàn thắng trong cả 4 trận đấu. Kết quả này khiến kỳ vọng của người hâm mộ tăng cao, ai cũng tin rằng “ngựa ô U23 Việt Nam” hoàn toàn có thể tái lập kỳ tích lọt vào chung kết giải đấu”.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1.