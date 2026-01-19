Báo Indonesia so sánh U23 Việt Nam với lứa Thường Châu của HLV Park

U23 Việt Nam đang trở thành tâm điểm khi giành vé tham dự vòng bán kết giải U23 châu Á. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik đang đứng trước cơ hội tái hiện kỳ tích lọt vào chung kết thời HLV Park Hang Seo năm 2018.

U23 Việt Nam đang cho thấy sự đáng gờm ở giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Trong bài viết hôm qua (18/1), tờ CNN Indonesia đã so sánh hai lứa cầu thủ U23 Việt Nam ở hai thời kỳ khác nhau. Trong đó, họ đánh giá cao lứa cầu thủ hiện tại của HLV Kim Sang Sik hơn so với đàn anh.

Tờ báo của Indonesia bình luận: “Tại giải U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đã tiến vào trận chung kết. Khi đó, đội hình U23 Việt Nam với những cái tên như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường và Bùi Tiến Dũng được dẫn dắt bởi HLV Park Hang Seo.

Còn hiện tại, dưới thời HLV Kim Sang Sik, các cầu thủ như Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đình Bắc và Khuất Văn Khang đang nỗ lực nối tiếp dấu ấn mà lứa cầu thủ đàn anh đã tạo nên cách đây 8 năm.

Dù chưa tiến đến trận chung kết nhưng thế hệ U23 Việt Nam hiện tại lại sở hữu thành tích đáng sợ hơn so với lứa 2018.

Tại giải năm đó, để vào được trận chung kết, U23 Việt Nam của HLV Park Hang Seo chỉ có duy nhất một chiến thắng trong 90 phút (trước U23 Australia), cùng với hai chiến thắng trên chấm luân lưu ở vòng knock-out.

U23 Việt Nam chỉ còn cách trận chung kết đúng một bước chân (Ảnh: CLB Công an Hà Nội).

Trong khi đó, dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, U23 Việt Nam đã có 4 chiến thắng liên tiếp. Ba trong số đó đến từ các trận đấu ở vòng bảng, giúp U23 Việt Nam giành ngôi nhất bảng A. Ở vòng tứ kết, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã đánh bại U23 UAE với tỷ số 3-2 sau 120 phút.

Thành tích 4 chiến thắng tại giải U23 châu Á 2026 cho thấy sức mạnh đáng gờm của U23 Việt Nam dưới thời Kim Sang Sik. Không chỉ vậy, thống kê còn cho thấy U23 Việt Nam đã thắng trong cả 15 trận đấu chính thức khi được dẫn dắt bởi HLV người Hàn Quốc”.

Nếu giành chiến thắng trước U23 Trung Quốc ở bán kết, U23 Việt Nam sẽ chính thức cán cột mốc lịch sử mà đội bóng từng đạt được vào năm 2018. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1.