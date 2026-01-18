U23 Việt Nam vào bán kết: Biến hóa khôn lường, bản lĩnh đáng nể

Bộ mặt khác của U23 Việt Nam

“U23 Việt Nam không cần áp đảo đối thủ nhưng luôn biết cách kiểm soát không gian, làm chủ đội hình và buộc đối thủ chơi theo nhịp độ của mình”, đó là nhận xét của chuyên gia Ehab Zahdi của Al Bayan (UAE).

Nếu để ý kỹ hành trình của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á tại Saudi Arabia năm nay, người hâm mộ có thể thấy sự chuyển biến của đội bóng ở trận gặp U23 UAE. Ở vòng bảng, “Những chiến binh sao vàng” thể hiện hình ảnh xù xì, khó chịu và tận dụng tối đa sức mạnh từ các tình huống cố định để trừng phạt đối thủ.

U23 Việt Nam đã thể hiện bộ mặt khác trong trận đấu với U23 UAE. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik đã tấn công chủ động hơn (Ảnh: VFF).

Nhưng tới trận đấu gặp U23 UAE, U23 Việt Nam đã chơi tấn công chủ động hơn. Cả ba bàn thắng của thầy trò HLV Kim Sang Sik đều xuất phát từ những pha dàn xếp tấn công có ý đồ rõ ràng. Trong đó, ba pha lập công xuất phát từ cánh phải (mở tỷ số 1-0), cánh trái (2-1) và trung lộ (3-2) cho thấy sự đa dạng trong cách tấn công của “Những chiến binh sao vàng”.

Những con số thống kê cũng phần nào phản ánh thực tế này. Dù U23 Việt Nam vẫn kiểm soát bóng ít hơn U23 UAE một chút nhưng đội bóng lần đầu tiên dứt điểm nhiều hơn (14 so với 13), sút trúng đích nhiều hơn (5 so với 3) và hưởng nhiều quả phạt góc hơn (6 so với 3) so với các đối thủ ở mùa giải này.

Bản đồ nhiệt dưới đây cũng cho thấy vị trí hoạt động nhiều nhất (phần đậm) của U23 Việt Nam chủ yếu ở khu vực giữa sân và ở hai cánh, chứ không bị đẩy về phần sân nhà như những trận đấu trước.

Bản đồ nhiệt của U23 Việt Nam trong trận đấu với U23 UAE cho thấy đội bóng hoạt động rất nhiều ở khu vực giữa sân (Ảnh: AFC).

Bản đồ nhiệt của U23 Việt Nam ở trận gặp U23 Kyrgyzstan cho thấy U23 Việt Nam bị đẩy về cuối sân khá nhiều (Ảnh: AFC).

Nhà báo Huang Jianxiang của tờ Sohu (Trung Quốc), người theo dõi rất kỹ U23 Việt Nam ở giải đấu này, nhận xét: “U23 Việt Nam kiểm soát tốt trận đấu với U23 UAE nhờ khả năng chuyền bóng tốt và khả năng đọc trận đấu xuất sắc.

U23 Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội vượt trội so với đối thủ, thể hiện khát khao tấn công mạnh mẽ cùng tinh thần thi đấu đồng đội rất cao. Về mặt chiến thuật, U23 Việt Nam cho thấy sự gắn kết và tính kỷ luật đáng nể. Trận đấu không chỉ thể hiện tinh thần chiến đấu quật cường của U23 Việt Nam mà còn cho thấy sự tiến bộ vượt bậc về kỹ thuật và chiến thuật”.

Sự đáng sợ của U23 Việt Nam nằm ở khả năng biến hóa khôn lường trong từng trận đấu. Ít ai ngờ rằng, HLV Kim Sang Sik không ngần ngại chơi sòng phẳng với U23 UAE, với nhiều cầu thủ nhập tịch gốc Phi.

Nền tảng thể lực tốt giúp U23 Việt Nam có thể triển khai ý đồ chiến thuật của HLV Kim Sang Sik. Thậm chí, trong thời điểm cuối hiệp 2 và hiệp phụ ở trận gặp U23 UAE, các cầu thủ U23 Việt Nam còn vùng lên “bóp nghẹt” đối thủ nhờ hơn hẳn về thể lực. Yếu tố này cho thấy bóng đá Việt Nam đã “chạy rất xa”, tiệm cận với đẳng cấp châu Á.

Như chuyên gia Huang Jianxiang dự đoán: “Nếu U23 Việt Nam tiếp tục duy trì trình độ kỹ thuật và đồng thời cải thiện thể hình, kết hợp với bổ sung cầu thủ nhập tịch, họ có thể tiến xa hơn nữa trên đấu trường quốc tế”.

Còn trước mắt, thế hệ của Văn Khang, Đình Bắc, Thái Sơn đang đứng trước cơ hội viết nên lịch sử của riêng mình. Cách đây 8 năm, lứa đàn anh với Quang Hải, Xuân Trường, Công Phượng từng ghi chiến tích trên sân bóng đầy tuyết ở Thường Châu (Trung Quốc). Và giờ đây, tại mảnh đất đầy nắng tại Saudi Arabia, bóng đá Việt Nam sẵn sàng tạo nên điều kỳ diệu mới.

U23 Việt Nam tiến bộ vượt bậc về kỹ thuật và chiến thuật (Ảnh: VFF).

Ẩn số mang tên U23 Trung Quốc ở bán kết

Đối thủ của U23 Việt Nam ở vòng bán kết giải U23 châu Á, U23 Trung Quốc, là đội bóng rất đặc biệt. Trên hành trình vào bán kết, đoàn quân của HLV Antonio Puche mới chỉ ghi được đúng... 1 bàn thắng, do công của trung vệ Peng Xiao và chưa thủng lưới bàn nào.

Họ là đội bóng có nhiều tình huống phá bóng nhất (174 lần, bỏ xa phần còn lại). Trong đó, trung vệ Peng Xiao đứng đầu với 46 lần phá bóng. Một trung vệ khác của U23 Trung Quốc là Yiran He cũng có 32 lần (đứng thứ ba). Thủ thành Li Hao cũng là người cản phá nhiều nhất với 24 lần cứu thua, trong đó có 8 pha trong trận đấu với U23 Uzbekistan.

U23 Trung Quốc rất mạnh ở khâu phòng ngự (Ảnh: AFC).

Về cơ bản, U23 Trung Quốc của HLV Puche luôn dành sự ưu tiên tuyệt đối cho hàng phòng ngự, trước khi tìm kẽ hở của đối thủ để trừng phạt. Hay như ở trận tứ kết gặp U23 Uzbekistan, U23 Trung Quốc sẵn sàng kéo đối thủ vào loạt sút luân lưu để chiến thắng. Chứng kiến các cầu thủ U23 Trung Quốc thực hiện loạt sút 11m, có thể thấy họ đã tập luyện rất nhiều kỹ năng này.

Nhiều quan điểm cho rằng U23 Việt Nam “dễ thở” hơn so với U23 Uzbekistan nhưng điều đó chưa chắc đã đúng. U23 Trung Quốc có lối chơi khác hoàn toàn so với các đội bóng mà U23 Việt Nam chạm trán ở giải đấu này.

Trong cả 4 trận đấu, U23 Việt Nam đều kiểm soát bóng ít hơn đối thủ. Nhưng trong trận đấu sắp tới, đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ phải đối diện với đội bóng có hàng thủ tốt nhất giải đấu và sẵn sàng nhường thế trận.

Nên nhớ, những đội bóng mạnh như U23 Iraq, U23 Australia, U23 Uzbekistan hay U23 Thái Lan đã tìm mọi cách nhưng vẫn không thể xuyên thủng hàng thủ có tính tổ chức rất cao của U23 Trung Quốc. Chính vì vậy, HLV Kim Sang Sik có thể thực hiện thay đổi trong lối chơi chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Việc tìm cách xuyên thủng “khối bê tông” của đoàn quân HLV Puche là thử thách rất khó.

Dù sao, điều người hâm mộ có thể tin tưởng vào U23 Việt Nam chính là bản lĩnh, sự kiên cường trước mọi thử thách. “Thứ vũ khí” này đã giúp đội bóng đứng vững qua giông bão. Thậm chí, càng trong khó khăn, bản lĩnh của các cầu thủ trẻ Việt Nam càng được cải thiện.

Đơn cử như trận chung kết SEA Games 33, khi nhiều người nghĩ rằng U23 Việt Nam gần như đã mất chức vô địch sau khi bị U23 Thái Lan dẫn trước 2 bàn ở hiệp 1, thì đội bóng của HLV Kim Sang Sik lại bùng lên và thắng ngược 3-2. Hay như trận gặp U23 UAE vừa qua, toàn đội đã chịu sức ép lớn khi liên tục bị đối thủ gỡ hòa. Dù vậy, thêm một lần, U23 Việt Nam vượt qua khó khăn một cách đáng nể.

Bản lĩnh thi đấu của U23 Việt Nam rất đáng nể (Ảnh: AFC).

Như tờ Siam Sport (Thái Lan) buộc phải thốt lên: “U23 Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh thật đáng nể khi giành chiến thắng nghẹt thở trước U23 UAE. Họ đủ sức vào chung kết giải U23 châu Á. Đội bóng đang trở thành cái tên gây sốt trên khắp châu Á ở thời điểm này”.

Bóng đá Việt Nam từng trải qua những ngày tháng khó khăn dưới thời HLV Troussier nhưng giờ đây, những hạt giống niềm tin bắt đầu vươn lên dưới thời HLV Kim Sang Sik. Yếu tố quan trọng nhất giúp bóng đá Việt Nam thành công chính là việc HLV người Hàn Quốc đã biết khơi gợi tinh thần chiến đấu, ý chí chiến thắng và sự tự tin của các cầu thủ.

Và khi đang trên hành trình của niềm vui, U23 Việt Nam có thể đi xa hơn nhiều so với tưởng tượng của nhiều người.