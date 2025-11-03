Chủ tịch VFF nói điều đặc biệt với đội tuyển nữ Việt Nam trước SEA Games

Chiều 3/11, ông Trần Quốc Tuấn động viên đội tuyển nữ trước ngày lên đường đi tập huấn Nhật Bản, chuẩn bị cho SEA Games 33. Người đứng đầu VFF chúc mừng đội tuyển nữ quốc gia xuất sắc giành tấm vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2026 (diễn ra tại Australia vào tháng 3/2026).

Ông Tuấn nhấn mạnh kết quả đặc biệt khi hiện tại đã có 5 đội tuyển giành quyền vào vòng chung kết châu Á 2026, gồm đội tuyển nữ Việt Nam, đội tuyển futsal nam, đội U23 Việt Nam, đội tuyển U17 nữ và đội tuyển U20 nữ. Đây là kết quả của sự đầu tư có chiều sâu và cho thấy tính kế thừa vững chắc giữa các thế hệ cầu thủ nữ Việt Nam.

Ông Trần Quốc Tuấn động viên đội tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: VFF).

Về sự chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng 12 tới, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh nhiệm vụ của đội tuyển là bảo vệ ngôi vô địch, và để hoàn thành phải có sự chuẩn bị tốt nhất.

Theo đó, VFF xây dựng kế hoạch cụ thể, trong đó chuyến tập huấn tại Nagoya (Nhật Bản) tháng 11 là bước chạy đà quan trọng giúp đội tuyển nữ Việt Nam nâng cao thể lực, cọ xát với các đội bóng chất lượng cao. Chủ tịch VFF khẳng định Liên đoàn sẽ đảm bảo tốt nhất về công tác hậu cần để đội tuyển tập trung hoàn toàn vào chuyên môn.

Theo kết quả bốc thăm, tại SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam cùng bảng với Philippines, Myanmar và Malaysia. Bảng đấu được đánh giá không dễ dàng bởi các đối thủ đều tiến bộ mạnh mẽ, đặc biệt là Philippines với nhiều cầu thủ nhập tịch.

“Bảng đấu của chúng ta không hề dễ khi có Philippines, Myanmar và Malaysia, Ở bảng đấu này chỉ có hai đội được đi tiếp. Đặc biệt, tôi đánh giá rất cao Myanmar, vì họ đang có sự tiến bộ rõ rệt. Vì thế, ban huấn luyện, HLV thể lực và các chuyên gia cần phân tích kỹ chiến thuật, đánh giá đối thủ thật chính xác để có kế hoạch phù hợp.

Thành công bây giờ đến từ từng chi tiết trong quá trình chuẩn bị. Muốn thắng được đối thủ, trước hết phải hiểu rõ họ. Cần hạn chế điểm mạnh của đối phương và phát huy tối đa ưu thế của mình. Tôi rất mừng khi đội hiện nay có nhiều gương mặt mới, trong đó có những cầu thủ được đôn lên từ U20, mang lại sức sống mới.

Tuy nhiên, các em cần thêm kinh nghiệm quốc tế và nỗ lực nhiều hơn nữa để hướng đến Asian Cup. Bóng đá luôn đòi hỏi sự cố gắng không ngừng để vượt qua giới hạn của bản thân”, ông Trần Quốc Tuấn nói.

Về phía đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung cho biết đội tuyển nữ quốc gia đã khép lại giai đoạn chuẩn bị đầu tiên hướng tới SEA Games 33. Ông đánh giá toàn đội nỗ lực tập luyện hết mình, bất chấp điều kiện thời tiết không thuận lợi.

“Các cầu thủ có một sự cố gắng rất cao. Tinh thần tập luyện của toàn đội là điều rất đáng trân trọng, và đây sẽ là yếu tố quan trọng giúp đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến thành tích tốt nhất tại SEA Games sắp tới”, HLV Mai Đức Chung khẳng định.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam lên đường sang Nhật Bản tập huấn từ ngày 20/11. Trước đó, đội sẽ có thêm 3 trận đấu tập với CLB nữ TPHCM và hai đội bóng đá phong trào các địa phương Bắc Ninh và Sơn Tây trong 2 tuần tập luyện cuối cùng tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.