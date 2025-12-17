Kéo co Việt Nam đánh dấu lần đầu tiên dự SEA Games bằng trọn bộ huy chương

Sáng 16/12, tại khuôn viên khu phức hợp thể thao Hua Mak (Bangkok, Thái Lan), môn kéo co bước vào ngày thi đấu chính thức với sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam ở 5 nội dung: 560kg hỗn hợp (4 nam, 4 nữ), 500kg nữ (8 người), 600kg nam (8 người), 250kg nữ (4 người) và 300kg nam (4 người).

Lần đầu được đưa vào SEA Games với tư cách là môn thể thao biểu diễn, kéo co vẫn tạo nên bầu không khí thi đấu sôi động tại nhà thi đấu. Tuy huy chương sẽ không được tính vào bảng tổng sắp toàn đoàn, các cuộc so tài vẫn diễn ra quyết liệt, cho thấy sự cạnh tranh gay gắt và tinh thần đồng đội rõ nét giữa các đội tuyển trong khu vực.

Đội tuyển kéo co Việt Nam không phải cái tên xa lạ trên đấu trường khu vực và quốc tế. Trước đó, kéo co Việt Nam từng ghi dấu ấn tại các giải châu lục với thành tích hạng nhì Đông Nam Á các năm 2009, 2017 và hạng ba châu Á vào các năm 2008, 2017. Bên cạnh đó, đội tuyển cũng được đi tập huấn tại Đài Loan, một trong những nền thể thao mạnh của bộ môn này.

Đến với SEA Games 33, đại diện Việt Nam nhập cuộc với sự tự tin và mục tiêu hướng đến thành tích cao nhất, trong đó thử thách lớn nhất là vượt qua đội chủ nhà Thái Lan.

Trước đó, đội tuyển có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi duy trì tập luyện liên tục hơn một năm tại Trung tâm Cung ứng Thể thao quận 1 (cũ), với cường độ đều đặn hầu như mỗi ngày trong tuần.

Ở các nội dung thi đấu đầu tiên, đội tuyển kéo co nam và nữ Việt Nam lần lượt vượt qua các đối thủ để giành quyền vào chung kết, nơi họ chạm trán chủ nhà Thái Lan. Trước đối thủ được xem là thế lực hàng đầu của bộ môn này, cả hai đội đều thi đấu kiên cường, bám đuổi từng lượt kéo và không để thất bại đến một cách dễ dàng.

Toàn đội thi đấu trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả trên khán đài. Đáng chú ý, nữ ca sĩ Phương Thanh cũng có mặt tại nhà thi đấu để tiếp lửa tinh thần cho các vận động viên.

Kéo co Việt Nam xây dựng lối đánh thiên về sự chắc chắn và tính toán. Thay vì vội vàng áp đặt thế trận, các vận động viên chủ động giữ nhịp, trụ vững ở giai đoạn đầu để làm suy giảm thể lực đối phương trong 30 giây đầu, trước khi tăng tốc và dồn lực ở những lượt kéo mang tính quyết định.

Trong suốt trận đấu, HLV Đoàn Công Thuận luôn theo sát diễn biến trên thảm, kịp thời điều chỉnh chiến thuật phù hợp với từng thời điểm cho các học trò.

Sức nóng được đẩy lên cao nhất ở trận chung kết nội dung 500kg nữ, khi các cô gái Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0 trước đội chủ nhà.

Tuy nhiên, trước đối thủ dày dạn kinh nghiệm, đội tuyển Việt Nam không thể bảo toàn lợi thế, để đối phương lội ngược dòng 1-2 và khép lại trận đấu với tấm HCB.

Khoảnh khắc cả các cô gái Việt Nam lẫn đội Thái Lan đều gục xuống thảm đấu, kiệt sức sau những lượt kéo căng thẳng và sự lì lợm đến phút cuối của đối phương.

Cũng trong ngày thi đấu này, đội tuyển kéo co Việt Nam khép lại hành trình tại SEA Games 33 với tấm HCĐ ở nội dung 250kg nữ, hai HCB ở các nội dung 300kg nam và 600kg nam, trong đó điểm nhấn là chiếc HCV ở nội dung 560kg hỗn hợp. Qua đó, kéo co Việt Nam kết thúc kỳ đại hội với đủ các màu huy chương.