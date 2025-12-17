Huyền thoại Nguyễn Thị Oanh và "ngày vàng" của điền kinh Việt Nam

Nổi bật nhất vẫn là cái tên Nguyễn Thị Oanh, người tiếp tục khẳng định vị thế “nữ hoàng đường chạy” Đông Nam Á (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ, Nguyễn Thị Oanh dễ dàng cán đích đầu tiên với thành tích 10 phút 13 giây 75, qua đó giành HCV thứ ba của cô tại SEA Games 33 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Với chiến thắng này, Nguyễn Thị Oanh đã chạm mốc 15 HCV SEA Games, đi vào lịch sử Đại hội thể thao Đông Nam Á, qua đó sánh ngang với hai tượng đài điền kinh của Đại hội là Elma Muros (Philippines) và Jennifer Tin Lay (Myanmar) về số lần giành huy chương vàng, tiếp tục khắc tên mình vào lịch sử điền kinh khu vực (Ảnh: Mạnh Quân).

Không lâu sau khoảnh khắc đăng quang của Nguyễn Thị Oanh, sân điền kinh SEA Games 33 tiếp tục rộn ràng với những tin vui liên tiếp dành cho đoàn Việt Nam. VĐV trẻ mới 19 tuổi Bùi Thị Kim Anh gây ấn tượng mạnh khi xuất sắc chinh phục mức xà 1,86m ở nội dung nhảy cao (Ảnh: Mạnh Quân - Tiến Tuấn).

Kể từ SEA Games 2011 đến nay, Bùi Thị Kim Anh là VĐV Việt Nam đạt thành tích cao nhất ở nội dung nhảy cao nữ tại Đại hội. Trước cô, người duy nhất vượt qua cột mốc này là Dương Thị Việt Anh, khi nhảy thành công mức 1,90m tại SEA Games 2011 (Ảnh: Mạnh Quân).

Tiếp đà hưng phấn, Trần Thị Loan tiếp tục mang về thêm một tấm HCV ở nội dung nhảy xa nữ với thành tích 6,53m (Ảnh: Mạnh Quân).

Ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ, bộ tứ Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai và Nguyễn Thị Ngọc thi đấu đầy ăn ý, bứt tốc mạnh mẽ (Ảnh: Mạnh Quân).

Và rồi cán đích đầu tiên với thời gian 3 phút 32 giây 59, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh đến từ Thái Lan và Philippines (Ảnh: Mạnh Quân).

Đáng tiếc, ở nội dung tiếp sức 4x400m nam, các VĐV Việt Nam chỉ giành HCB khi để đội chủ nhà Thái Lan vượt lên ở những mét cuối đầy kịch tính (Ảnh: Mạnh Quân).

4 tấm HCV đã khép lại các nội dung thi đấu môn điền kinh của Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã hoàn thành trọn vẹn mục tiêu đề ra, giành tổng cộng 12 HCV, 12 HCB và 11 HCĐ, để lại dấu ấn đậm nét tại Đại hội (Ảnh: Mạnh Quân).