CĐV Thái Lan: “Không ngờ U23 Việt Nam mạnh đến vậy”

U23 Việt Nam đang gây sốt ở châu Á khi giành chiến thắng 3-2 trước U23 UAE sau 120 phút đầy kịch tính. Đây là lần đầu tiên “Những chiến binh sao vàng” giành chiến thắng trước UAE ở cấp độ U23.

CĐV Thái Lan thừa nhận U23 Việt Nam quá mạnh mẽ (Ảnh: AFC).

Ở chiến thắng này, U23 Việt Nam đã cho thấy bản lĩnh và tinh thần vô cùng tuyệt vời. Các học trò của HLV Kim Sang Sik thậm chí còn lấn lướt U23 UAE ở thời điểm hiệp phụ. Kết quả, Minh Phúc đã ghi bàn quý hơn vàng ở phút 101 giúp U23 Việt Nam chiến thắng.

Chứng kiến chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 UAE, nhiều CĐV Thái Lan đã ngả mũ trước sức mạnh của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Bình luận trên trang fanpage của tờ Siam Sport, người hâm mộ có tên Sham Praisarnti thừa nhận: “Tôi không rời mắt khỏi trận đấu trong cả 120 phút. Tôi không ngờ U23 Việt Nam mạnh đến vậy. Họ xử lý bóng tốt, chuyền hay, pressing (gây áp lực) ấn tượng. Nếu U23 Việt Nam vô địch giải đấu này thì tôi cũng không bất ngờ. Nhìn về U23 Thái Lan mà ngán ngẩm”.

Tài khoản Atiwat Janmuang viết: “Bóng đá Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt cho lứa U23 hiện tại. Các cầu thủ tài năng và có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Tôi chúc U23 Việt Nam đi xa ở giải đấu”.

Tài khoản Pramuk Inphuwa bình luận: “U23 Việt Nam là tập thể bền bỉ, có tinh thần quyết tâm cao và có tư duy chơi bóng tốt”.

U23 Việt Nam là niềm tự hào của bóng đá Đông Nam Á (Ảnh: AFC).

Tài khoản Tae Phongsatorn khen ngợi: “Tôi ao ước bóng đá Thái Lan có một cầu thủ như số 7 của U23 Việt Nam (Đình Bắc)”.

Một tài khoản khác tiếp lời: “U23 Thái Lan cần phải thể hiện tinh thần mạnh mẽ như U23 Việt Nam. Tôi rất mong U23 Việt Nam vô địch giải U23 châu Á để làm rạng danh bóng đá Đông Nam Á”.

Tài khoản có tên Chang Yut bình luận: “Nhận xét một cách công tâm thì bóng đá Việt Nam tiến bộ rất nhiều. Chẳng ai nghi ngờ họ đang là đội bóng số 1 Đông Nam Á. Chúng ta đừng mù quáng bênh vực bóng đá Thái Lan nữa”.

Tatchayapong Khaitong bày tỏ sự nể phục U23 Việt Nam: “Bóng đá Việt Nam đã phát triển tới tầm châu Á rồi còn Thái Lan vẫn bị kẹt lại ở Đông Nam Á. Tôi thích cái cách các cầu thủ U23 Việt Nam cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo”.

Tài khoản Udom Thirapattananontakul viết: “U23 Việt Nam đá hay vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Bóng đá Thái Lan cần phải nhìn vào thành công của đối thủ để phát triển”.

Trong khi đó, trang fanpage có tên Buriram Prankster khẳng định: “Hãy trao ngay danh hiệu số 1 Đông Nam Á cho bóng đá Việt Nam. Họ đã vươn lên đẳng cấp châu Á”.

Ở vòng bán kết, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với đội thắng ở cặp đấu giữa U23 Trung Quốc và U23 Uzbekistan (18h30 ngày 17/1).