U23 Việt Nam được thưởng lớn sau chiến thắng trước U23 UAE

Theo đó, VFF thưởng cho đội bóng của HLV Kim Sang Sik số tiền 1,2 tỷ đồng. Mức thưởng cao gấp đôi so với các trận thắng thông thường của toàn đội ở một số giải đấu quốc tế gần nhất.

U23 Việt Nam vượt qua U23 UAE (Ảnh: AFC).

Trước đó, đội tuyển U23 Việt Nam từng được thưởng 500 triệu đồng sau trận thắng 2-0 trước U23 Jordan ngày 6/1. Toàn đội được thưởng thêm 600 triệu đồng sau trận thắng U23 Kyrgyzstan 2-1 ngày 9/1.

Còn ở trận thắng 1-0 trước U23 Saudi Arabia ngày 12/1, đội bóng của HLV Kim Sang Sik được thưởng 800 triệu đồng. Sau 3 trận vòng bảng, U23 Việt Nam được thưởng 1,9 tỷ đồng.

Với 1,2 tỷ đồng vừa được thưởng thêm sau trận thắng U23 UAE 3-2 tối 16/1, đội tuyển U23 Việt Nam đã được thưởng tổng cộng 3,1 tỷ đồng, sau 4 trận đã thi đấu.

U23 Việt Nam giành quyền vào bán kết (Ảnh: AFC).

Khả năng rất cao, nếu đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục giành chiến thắng ở các vòng đấu tiếp theo, mức thưởng sẽ còn tăng lên qua từng trận đấu. Trước mắt U23 Việt Nam sẽ là trận bán kết vào ngày 20/1.

Đối thủ của chúng ta trong trận bán kết là đội thắng ở cặp đấu tứ kết giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc, diễn ra lúc 18h30 ngày 17/1.

Hiện tại, với chiến thắng vừa giành được trước U23 UAE, U23 Việt Nam đã vượt thành tích của chính chúng ta ở hai giải U23 châu Á gần đây nhất, đó là vào tứ kết các năm 2022 và 2024. Đội tuyển U23 Việt Nam hiện này chỉ còn kém thành tích vào chung kết ở giải U23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc).