Người hùng của U23 Việt Nam thoát án treo giò nhờ… giây phút “tỉnh táo”

U23 Việt Nam thắng nghẹt thở trước U23 UAE, tiến vào bán kết U23 châu Á

U23 Việt Nam đã trải qua trận đấu đầy cảm xúc với U23 UAE ở tứ kết giải U23 châu Á tại Saudi Arabia. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik đã hai lần vượt lên dẫn trước nhưng đều bị U23 UAE gỡ hòa.

Minh Phúc đang định cởi áo nhưng anh đã ngừng hành động này kịp thời, tránh án treo giò ở bán kết giải U23 châu Á (Ảnh chụp màn hình).

Rất may, sang tới hiệp phụ, Minh Phúc đã tỏa sáng với cú dứt điểm chớp nhoáng, giúp U23 Việt Nam ấn định chiến thắng 3-2 trước đội bóng Tây Á.

Đáng chú ý, theo video ghi lại, tiền vệ đang khoác áo CLB Công an Hà Nội đã định cởi áo ăn mừng bàn thắng. Đó không phải là hành động lạ lùng. Ai cũng hiểu sức ép khủng khiếp mà hai đội bóng trải qua trong thế trận căng thẳng. Bàn thắng của Minh Phúc giống như trút bỏ tâm lý đè nặng lên toàn đội.

Tuy nhiên, trong thời khắc ấy, Minh Phúc bất ngờ dừng hành động cởi áo và tiếp tục ăn mừng bình thường. Đó là giây phút tỉnh táo đáng khen của tiền vệ sinh năm 2004. Bởi khi cởi áo ăn mừng, cầu thủ sẽ phải nhận thẻ vàng.

Nên nhớ, Minh Phúc đã nhận thẻ vàng ở trận ra quân gặp U23 Jordan. Theo quy định của AFC, nếu tiếp tục nhận thêm thẻ vàng trong trận đấu với U23 UAE, cầu thủ này sẽ bị treo giò ở vòng bán kết.

Điều đáng mừng khác là U23 Việt Nam vẫn có thể bảo toàn lực lượng ở vòng bán kết. Ngoài Minh Phúc, 6 cầu thủ nhận thẻ vàng trước đó là Thái Sơn, Anh Quân, Phạm Lý Đức, Phi Hoàng, Đình Bắc và Công Phương đều không nhận thêm án phạt trong trận đấu với U23 UAE.

U23 Việt Nam bảo toàn lực lượng ở vòng bán kết (Ảnh: CLB Công an Hà Nội).

Kể từ vòng bán kết, AFC sẽ xóa thẻ cho các cầu thủ này. U23 Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết với tâm lý thoải mái hơn.

Chỉ có chút lo ngại khi Viktor Lê và Xuân Bắc phải sớm rời sân trong trận đấu với U23 UAE vì chấn thương. Hiện vẫn chưa rõ tình trạng của hai cầu thủ này.

Ở vòng bán kết, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với đội thắng ở cặp đấu giữa U23 Trung Quốc và U23 Uzbekistan vào ngày 20/1.