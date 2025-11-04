CĐV Malaysia tranh cãi dữ dội sau phán quyết cứng rắn của FIFA

"Nếu FIFA bác đơn kháng cáo, thì Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) không còn lựa chọn nào khác là gửi đơn kiện lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS). Thắng hay thua thì chưa biết nhưng vẫn phải chiến đấu đến cùng", tài khoản Rasid Khadir của Malaysia bày tỏ trên trang Empayar Bola sau khi FIFA ra phán quyết bác đơn kháng cáo của FAM vào tối 3/11 (giờ Việt Nam).

"Những cầu thủ này bị Ủy ban Kỷ luật FIFA tuyên bố vi phạm Điều 22 Bộ luật Kỷ luật FIFA, về chuyện làm giả và sử dụng hồ sơ giả mạo. Sau khi xem xét vụ án và tiến hành các phiên điều trần, Ủy ban Kháng cáo FIFA quyết định giữ nguyên mức phạt ban đầu", thông báo của Ủy ban Kháng cáo FIFA cho biết.

Điều này đồng nghĩa FIFA vẫn giữ nguyên án phạt hồi cuối tháng 9, là treo giò 12 tháng và phạt 7 cầu thủ nhập tịch mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng). Riêng FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng).

Đội tuyển Malaysia đứng trước khả năng bị xử thua 0-3 trước tuyển Việt Nam và tuyển Nepal sau khi FIFA bác bỏ kháng cáo của FAM (Ảnh: NST).

Điều quan trọng hơn là phán quyết cuối cùng của FIFA khiến đội tuyển Malaysia đứng trước nguy cơ bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xử thua 0-3 trước Nepal và Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 và gần như chắc chắn "Bầy hổ Malaya" phải chia tay sớm giải đấu.

Ngay sau phán quyết cuối cùng của FIFA, nhiều tranh cãi đã nổ ra giữa các CĐV Malaysia.

"FAM vẫn có cơ hội chiến thắng khi gửi đơn kiện lên CAS. Còn nhớ năm 2022, FIFA cáo buộc Ecuador sử dụng những cầu thủ không đủ điều kiện vì họ sinh ra ở Colombia. Ecuador đã kiện lên CAS và đã chiến thắng. Họ vẫn đủ điều kiện dự World Cup, chỉ bị phạt 100.000 USD.

Năm 2013, FIFA cũng đã phạt Algeria sử dụng cầu thủ nhập tịch không đúng. Algeria đã kiện lên CAS và cũng đã chiến thắng. FAM hãy chiến đấu tới cùng", tài khoản Hafiz Hazree bày tỏ.

"Quả thực chúng tôi muốn có một kết thúc tốt đẹp khi nó sẽ được thảo luận đầy đủ tại CAS. Chúng ta đừng dễ dàng bỏ cuộc. Cơ hội tỏa sáng của chúng ta vẫn còn rộng mở không chỉ dành cho Asian Cup 2027.

Điều quan trọng nhất là chúng ta tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ cho đội tuyển Malaysia và phê phán những thông tin bất lợi, bôi nhọ đất nước chúng ta", tài khoản Buluh Perindu nói thêm.

Tuy nhiên, nhiều CĐV Malaysia lại cho rằng FAM phải nhìn vào thực tế và chấp nhận án phạt từ FIFA thay vì tốn thời gian và công sức tiếp tục gửi đơn kiện lên CAS.

"Thật ra nếu có giấy tờ gốc thì vấn đề đã được giải quyết rồi. Dù có kiện lên CAS thì cũng không thay đổi được tình thế. Tôi ủng hộ cách mạng bóng đá bằng việc nhập tịch cầu thủ, nhưng xin đừng lừa dối. Đừng đi tắt bằng cách gian lận.

Xin hãy hiểu, đây là vấn đề danh dự quốc gia chứ không phải là vấn đề của bóng đá Malaysia khi tìm các kẽ hở để lách luật. Không sao đâu, nếu bạn muốn nắn thẳng sợi chỉ ướt thì cứ đi chiến đấu ở CAS. 90% tôi chắc chắn sẽ thua", tài khoản Wan D.I.Y Story tuyên bố.

"FAM không chỉ lừa FIFA mà còn sẵn sàng lừa tất cả những người hâm mộ Malaysia. Điều này thực sự xấu hổ cho đất nước. Hy vọng Chính phủ Malaysia và FAM phải làm rõ chuyện này. Phải làm rõ vụ việc cho tới nơi tới chốn và ai phải chịu trách nhiệm cho bê bối này", tài khoản Nazreen Nazz nhấn mạnh.

"Mọi người cần hiểu khi FIFA ra án phạt hồi cuối tháng 9 và bây giờ họ tiếp tục bác đơn kháng cáo của FAM thì họ đã điều tra và hồ sơ tài liệu trong tay rất đầy đủ rồi. Có kiện lên CAS chỉ khiến chúng ta xấu hổ thêm thôi", tài khoản Takim Muammar bày tỏ.

"Giờ là lúc chúng ta phải chấp nhận và nhìn thẳng vào sự thật. Tuyển Malaysia vẫn sẽ chiến đấu với hai trận còn lại ở vòng loại Asian Cup 2027 mà không cần đến những cầu thủ nhập tịch. Dù kết quả thế nào thì đây là cơ hội để cải tổ bóng đá Malaysia đi theo con đường đúng đắn', tài khoản Syafiq Othman chốt lại.